Et si la grève à Hollywood empêchait la sortie de Call of Duty ? "Notre accord sur les jeux vidéo est dans l’impasse"

Un contexte commercial qui s’avère désastreux pour le cinéma… mais pas que. Le syndicat d’acteurs SAG-AFTRA, qui compte parmi ses membres des doubleurs ou des cascadeurs dont les performances sont intégrées aux jeux vidéo, s’inquiète que certaines entreprises profitent des événements pour développer l’usage de l’intelligence artificielle au sein des métiers créatifs, dont ceux liés aux jeux. Elle ouvre ainsi un vote à partir d’aujourd’hui pour étendre la grève aux acteurs de capture de mouvement (motion capture en anglais).

À lire aussi

”C’est reparti pour un tour. Notre accord sur les jeux vidéo interactifs est lui aussi dans l’impasse”, se désole dans un communiqué l’actrice américaine Fran Drescher qui préside la SAG-AFTRA. “Une fois de plus, nous sommes confrontés à la cupidité et au manque de respect des employeurs. Une fois de plus, l’intelligence artificielle met nos membres en danger et réduit leurs possibilités de travailler.”

Les scénaristes d’Hollywood sont en grève depuis 18 semaines, rejoints par les acteurs depuis la mi-juillet.

Des sorties menacées ?

Plusieurs importants studios américains sont de potentiels candidats à la grève, dont Electronic Arts qui compte bientôt sortir la saga Star Wars Jedi, Insomniac Games qui prépare le prochain Wolverine ou encore Activision qui produit les Call of Duty.

Les scénaristes d’Hollywood sont en grève depuis 18 semaines, rejoints par les acteurs depuis la mi-juillet. À l’heure de la redoutable concurrence des sites streaming et de la menace que représente l’intelligence artificielle pour le secteur, les grévistes s’inquiètent de leurs conditions de travail mais surtout de la survie de leur profession. Ils protestent pour une meilleure compensation des revenus du streaming ainsi qu’une meilleure protection contre le recours à l’intelligence artificielle, à travers laquelle leurs créations ou leurs images peuvent être utilisées à leur insu.

Le vote au sein de la SAG-AFTRA se clôture le 25 septembre. Pour le moment, aucune reprise des négociations entre le syndicat des scénaristes (Writers Guild of America, WGA) et l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) n’est annoncée.