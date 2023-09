À Nivelles, des drones autonomes utilisent 5G et IA pour optimiser la gestion des entrepôts et doper la rentabilité

L’idée ? Permettre pour commencer à un premier client Deltrian, fournisseur de filtres à air à Fleurus, d’optimiser la logistique de ses entrepôts grâce à la 5G. Pour l’instant, la solution est implémentée en tant que test dans la zone de stockage d’ID2Move à Nivelles. “Centre d’excellence” pour les systèmes autonomes aériens, terrestres et maritimes, ID2Move coordonne le projet.

167 000 euros de subventions

La solution a été développée dans le cadre d’une preuve de concept (POC) en réponse à un appel à projets wallon et a bénéficié d’une subvention de 167 000 euros de la Région. “Cette POC traduit une accélération dans l’établissement du réseau 5G en Wallonie, c’est un des premiers projets concrets qui arrive à maturité”, note Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie, du Numérique de la Recherche et de l’Innovation.

La solution présentée ce lundi va être déployée sur le nouveau site de Deltrian d’une surface de 15 000 m² dont 8 500 m² d'entrepôts. Ce site a représenté plusieurs millions d’euros d’investissements pour l’entreprise de Fleurus, mais sa gestion n’est pas encore optimisée.

guillement "Le drone autonome est synonyme de rentabilité. On va pouvoir réaliser l’inventaire la nuit avec ce seul drone."

Un drone autonome

Concrètement, Proximus a mis en place un environnement mobile privé 5G sécurisé qui permet d’obtenir une couverture 5G dans une zone indoor spécifique. Ce réseau est utilisé par un drone fabriqué par Phoenix-Tech et pourvu d’algorithmes de machine learning développés par Proximus Ada. Grâce à la 5G et l’intelligence artificielle, le drone est capable de voler de manière autonome dans un entrepôt de stockage couvert, afin de transmettre au gestionnaire de stock des informations pertinentes en temps réel sur les multiples références présentes dans le stock et leur emplacement dans l’entrepôt.

Comme d’autres industriels, Deltrian accumule une multitude de références sur des palettes et dans des boîtes de tailles différentes, rangées en façade, en hauteur et en profondeur. Leur identification est parfois difficile en raison de l’emplacement des codes-barres et de leur lisibilité. La solution présentée ce lundi chez ID2Move doit permettre de faciliter le travail des gestionnaires. Objectifs : davantage de fiabilité du stock, plus d’espace de stockage et de productivité. Le but est aussi de réduire l’encombrement dans les allées, de diminuer les stocks dormants et les pertes financières dues à d’éventuelles ruptures. Enfin, la solution peut améliorer la sécurité des employés en détectant les produits mal ou dangereusement placés, défectueux, abîmés ou ouverts.

De 67 à 98 % de taux d’occupation

”Nous réalisons seulement deux inventaires par an car cela monopolise cinq personnes pendant cinq jours, soit 500 000 euros de pertes en chiffre d’affaires. En effet, pendant ce temps, on ne prépare pas les commandes, on ne livre pas…, détaille Yanneck Adolphe, directeur de l’innovation chez Deltrian. Aujourd’hui, on a 20 % d’écart entre le stock réel estimé et le stock physique, et on est à 67 % de taux d’occupation dans nos entrepôts. Le drone autonome est synonyme de rentabilité. On va pouvoir réaliser l’inventaire la nuit avec ce seul drone, toutes les semaines et même tous les jours si on le souhaite, pour une gestion au plus près de la réalité des stocks. L’analyse des données va aussi permettre de mieux organiser les différents types de boîtes et de rouleaux par zones. On vise 98 % de taux d’occupation.”

Finalement, le drone est personnalisable et pourra être adapté aux besoins logistiques d’autres entreprises par l’ajout de caméras et de capteurs. “Dès demain, nous accueillons quatre très gros acteurs du secteur pour leur présenter le concept, conclut Emilien Watelet, directeur d’ID2Move. Il n’est pas possible d’acheter la solution et de l’utiliser immédiatement, mais les délais se comptent en mois, voire en semaines.”