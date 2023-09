Avec de l'USB-C et à un prix qui baisse pour la première fois en 15 ans: l'iPhone 15 d'Apple est là

La plus grosse vient d’Asie : le protectionnisme chinois, qui veut toujours plus s’affranchir des produits venus d’Occident, risque bien de faire mal aux marges d’Apple, qui réalise dans l’Empire du Milieu un cinquième de son chiffre d’affaires. On doit citer, aussi, dans l’hrizon des contrariétés, la victoire remportée par l’Europe, qui parvient enfin, après douze ans de combat, à imposer à Apple de mettre son port lightning de côté pour se conformer à l’USB-C, dans un souci de simplicité mais aussi d’écologie. Tant mieux pour le consommateur, tant pis pour les plantureux revenus que tire Apple de la vente de chargeurs et d’accessoires Lightning dédiés…

Cette combinaison de facteurs n’a pas pour autant poussé Cupertino à inclure davantage de nouveautés de rupture dans son iPhone 15 “tout court”. Il n’y a strictement rien côté “foldable”, Apple n’étant à ce stade pas convaincu par les smartphones pliants. Côté recharge rapide sans-fil, pas d’avancée majeure non plus même s’il y a un mieux, on reste très loin de ce que le haut de gamme sous Android permet en termes de recharge sans-fil ou filaire rapide.

L'iPhone 15, un 14 Pro restylé

Apple a dévoilé ses iPhone 15. Surprise : ils sont... moins chers qu'il y a un an. ©APPLE

Une tendance de fond : le modèle “classique”, le plus vendu, hérite de pas mal de choses qui étaient réservées à la version Pro… de l’an passé.

Il en va ainsi, tout d’abord, de la fonction Dynamic Island, la fameuse “encoche” réimaginée l’an dernier. Il hérite également, du 14 Pro, de son affichage Super Retina XDR de 6,1 pouces qui permet de monter à 2000 nits en extérieur, contre 1200 pour l’iPhone 14. À noter que ce changement ne s’accompagne pas d’une arrivée de ProMotion, qui reste une exclusivité des Pro. Par contre, la puce A16 Bionic et le capteur photo 48 mégapixels pour l’appareil grand-angle font bien le saut du 14 Pro vers le 15.

Les iPhone 15 et 15 Plus. ©APPLE

Un 15 Pro en titane

L'iPhone 15 Pro gagne un nouveau bouton "Action". ©APPLE

Quid, alors, des versions 15 Pro ? Déjà, côté parure, ils optent pour une combinaison de titane et de verre au look industriel et au toucher particulièrement travaillé. Il s’agit du “Pro” le plus léger jamais conçu, et forcément du plus puissant : il embarque une nouvelle puce A17, et de nouvelles améliorations d’un capteur photo déjà d’excellente tenue. Le port USB-C, s’il se contente du minimum sur l’iPhone 15, pousse ici le curseur plus loin, avec des débits plus élevés sur le 15 Pro. Nouveauté également : l’arrivée d’un bouton “Action”, qu’on connaît sur l’Apple Watch, paramétrable selon les souhaits de l’utilisateur.

La finition titane de l'iPhone 15 Pro. ©APPLE

Pas de rupture, mais une surprise : des prix en baisse !

Résumé : nous voici face à de nouveaux iPhone qui évoluent légèrement, mais sans la moindre volonté de rupture ou d’innovation sectorielle. Un constat qui se reflète sur les prix proposés, qui ont de quoi surprendre puisqu’ils sont en… baisse, une première dans le chef d’Apple.

L’iPhone 15 le plus accessible sera vendu en Belgique à un tarif officiel de 969 € (en 128 Go), soit 50 € de moins que le prix auquel était vendu l’iPhone 14 128 Go lors de sa sortie il y a un an. Idem tout en haut de la pyramide des prix pommée : l’an dernier, l’iPhone 14 Pro Max 1 To coûtait 2129 €. L’iPhone 15 Pro Max 1 To reste en deçà de la barre des 2000 €, à 1979 €. Soit une baisse substantielle, même si on parle toujours d’un téléphone à près de 2.000 €. Comme si Apple avait pris conscience de l’impact de la crise du pouvoir d’achat et de l’inflation.

À moins que la marque fruitée se sente moins sûre de ses produits ?