"Covid", "sexe", "vaccin" : l’application Threads bloque de nombreux termes de recherche et s'en justifie

Encore plus récemment, la semaine dernière, une nouvelle fonctionnalité a vu le jour : la fonction “recherche”. Avec cette nouveauté, Threads se rapproche encore un peu plus de son concurrent direct, la plateforme X (ex-Twitter) en permettant à ses quelque 10 millions d’utilisateurs quotidiens (contre 100 millions quelques jours après son lancement, une sacré chute est survenue depuis) de rechercher des discussions via des mots-clés.

Seulement, moins de 24h après la mise à jour, nombre d’entre eux se sont retrouvés interloqués quand ceux-ci ont voulu chercher du contenu sur le coronavirus. Devant eux, un écran sans aucun résultat ne s’affiche, à l’exception d’une fenêtre contextuelle renvoyant vers le site Web des Centers for Disease Control and Prevention.

Et ce n’est pas le seul terme à subir ce type de situation. Il y a évidemment tous les dérivés de la crise sanitaire (Covid-19, covid long, vaccins, vaccination) mais aussi d’autres mots-clés comme “sexe”, “gore”, “porno” ou encore “nu”, comme le recense le Washington Post.

A contre-courant de son rival

Si aucune liste comprenant tous les “termes interdits” n’est pour l’instant clairement indiquée, la société du Mark Zuckerberg s’est justifiée de cette décision par voie de communiqué. “La fonctionnalité de recherche ne fournit temporairement pas de résultats pour des mots-clés susceptibles d’afficher un contenu potentiellement sensible”, indique le communiqué, ajoutant que la société ajoutera une fonctionnalité de recherche pour les termes uniquement “une fois que nous serons sûrs de la qualité des résultats”.

Une mesure qui devrait être temporaire donc, mais qui s’inscrit malgré tout à contre-courant de son rival Elon Musk et son application “X” qui, quant à elle, promeut une liberté d’expression totale. Cette dernière a d’ailleurs récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant de mettre une note sous des posts jugés “sensibles”. Une note de mise en contexte qui doit être approuvé par un certain nombre d’utilisateurs avant d’être définitivement validée et indiquée sous le post en question.