Une boutique en ligne, un objet connecté... Cela suffisait par le passé mais les entreprises vont devoir opérer un changement radical

Cette année, ces tendances se projettent dans un avenir plus lointain, tout en restant pertinentes pour l’ensemble des secteurs et exploitables par les entreprises aujourd’hui. L’édition 2023 évoque la convergence des mondes numérique et physique, le potentiel de transformation de l’intelligence artificielle (IA) générative et l’importance de la transparence des données. L’étude insiste également sur l’importance stratégique des technologies d’identité numérique, l’authentification des utilisateurs et des actifs numériques, ainsi que sur la manière dont elles constituent la base de la convergence entre les deux mondes.

À lire aussi

Une vague de transformation

Pour les entreprises, la prochaine vague de transformation ne consistera plus à simplement développer des capacités numériques isolées mais à créer les fondations d'une nouvelle réalité qui réunit harmonieusement le physique et le numérique. L'ambition n'est pas d'apporter des améliorations progressives mais bien un changement radical. Selon Michael Biltz, Managing Director d'Accenture Technology Vision, "une boutique en ligne par-ci, un objet connecté par-là, cela pouvait être suffisant par le passé mais nous prenons maintenant conscience que la véritable valeur de l'association du numérique et du physique réside dans la création de quelque chose de fondamentalement nouveau."

Néanmoins, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à opérer ce changement radical. La convergence du numérique et du physique ne se limite pas seulement à générer de nouveaux produits et services. Certaines entreprises sont déjà en train de créer la prochaine vague d’outils et de services pour réécrire la façon dont le monde fonctionne.

À lire aussi

Google, par exemple, a progressivement ajouté à Google Maps une nouvelle fonction d'orientation appelée Live View qui superpose des informations sur l'environnement des utilisateurs via géolocalisation. La société Snap, par ailleurs, a étendu sa technologie de réalité augmentée bien au-delà des filtres, en s'associant avec des entreprises comme Amazon, Puma et Ralph Lauren pour intégrer dans l'expérience d'achat des fonctions de modélisation de produits en 3D et d'essayage en réalité augmentée.

Cette disparition de la frontière entre le numérique et le physique ouvre la voie à de nouveaux modes de commerce : l’entreprise a déployé une nouvelle fonctionnalité (déjà utilisée par 250 millions de personnes plus de cinq milliards de fois) permettant de découvrir, d’essayer et d’acheter de nouveaux produits directement dans l’application.