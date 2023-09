"La Belgique veut créer une signalétique européenne pour lutter contre les faux profils en ligne”

L’un d’entre eux est le portefeuille digital (MyGov). “Au départ de l’identité nationale, on va créer un ensemble de canalisations équipées d’une série de robinets, que le citoyen pourra actionner selon ses besoins et ses usages. Cela semble très simple sur papier, mais ça implique d’interconnecter toute une série d’institutions et d’organismes entre eux. L’objectif est de démarrer d’ici la fin de l’année. On a déjà préparé une dizaine d’applications (carte d’identité, permis de conduire, attestations, …) et on se trouve actuellement dans la phase d’intégration de ces services”.

Le deuxième projet, essentiel pour accéder à ce portefeuille digital, est la réduction de la fracture digitale. “Cette fracture atteint aujourd’hui les 40 % de la population, ce qui est inacceptable. On doit aider toutes ces personnes à accéder aux services de base : savoir utiliser Itsme, savoir s’identifier sur MyMinFin, etc. Pour cela, on a lancé Connectoo. Il s’agit de former des écrivains publics numériques. On veut les déployer partout où c’est possible. Nous sommes en train de discuter avec la ministre Petra De Sutter et bpost pour voir dans quelle mesure il serait possible de transformer chaque point “retail” de bpost, soit près de 650 points, en “Connectoo spots”. Il s’agit d’espaces physiques où les citoyens pourront recevoir une aide pour accéder à un certain nombre de services numériques. On a déjà créé 40 espaces Connectoo et 600 personnes se sont déjà formées” (connectoo.belgium.be).

Mathieu Michel nourrit aussi une ambition européenne autour de l’identité digitale. “En vue de la présidence belge de l’Union européenne (qui débutera le 1er janvier 2024, NdlR), j’ai présenté un projet à mes homologues de l’Union européenne de façon informelle. Il s’agit d’une signalétique pour lutter contre les faux profils numériques. On a actuellement une réglementation européenne, eIDAS, qui aide notamment les citoyens à avoir des interactions électroniques sûres et transparentes. Itsme, par exemple, répond à cette réglementation eIDAS fait actuellement l’objet d’une révision. L’idée sur laquelle on travaille consiste à donner un outil, facultatif, d’information sur l’identité numérique des personnes. C’est essentiel car, aujourd’hui, une bonne partie des contenus ou des comportements nocifs sur Internet et les réseaux sociaux sont liés à l’anonymat. Or on sait que cet anonymat peut générer des dérives (fake news, arnaques commerciales, incitations à la haine, harcèlement, …). L’outil que la Belgique propose de créer permettrait de réguler la validation de l’information relative à l’identité des profils digitaux”.