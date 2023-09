Y a-t-il trop d'applications grand public ? Une seule technologie n'est plus suffisante pour répondre aux besoins de chaque marché

Toutefois, la poursuite de l’innovation et de la croissance sur le marché des appareils connectés dépend de l’évolution des technologies de connectivité sans-fil à courte portée. L’énorme diversité des applications grand public est telle qu’une seule technologie n’est pas en mesure de répondre aux besoins de chaque marché.

Dans certains cas, les technologies seront complémentaires, dans d’autres directement concurrentes ; et dans d’autres encore, les technologies seront choisies en fonction des exigences spécifiques de divers types d’appareils. Par exemple, les smartphones actuels tirent parti du wi-fi pour la diffusion vidéo, du Bluetooth pour l’audio, de l’UWB pour les capacités de précision et de la NFC pour les paiements mobiles.

Dans l’univers de la maison intelligente, une combinaison de technologies sera exploitée en raison des diverses exigences des applications comme les capteurs alimentés par batterie, les appareils électroménagers, les caméras de vidéosurveillance et les serrures de porte, parmi beaucoup d’autres.

Fonctions multiples

Parallèlement, les technologies sans-fil à courte portée deviennent de plus en plus multifonctionnelles. Les technologies qui autrefois ne permettaient que le transfert de données entre appareils intègrent désormais des fonctions avancées de positionnement, de télémétrie, de détection ainsi que des capacités de chargement sans-fil. Cela permet de multiples cas d’utilisation uniques tels que le positionnement précis des appareils, la détection de la présence humaine, la reconnaissance des gestes et d’autres nouveaux scénarios d’utilisation non liés à la connectivité.

Ces caractéristiques avancées sont fondamentales pour les concepts futurs, dans lesquels les technologies sans-fil omniprésentes combineront les communications avec un positionnement précis pour créer des environnements véritablement intelligents.

Combinées à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, ces technologies pourraient déboucher sur des réseaux perceptifs en temps réel capables de cartographier, d’analyser, de réagir et de prédire les changements dans le monde physique ; ce qui permettrait de créer des services novateurs dans les environnements domestiques, commerciaux, automobiles, industriels et urbains intelligents.