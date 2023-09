Google conserve-t-il le quasi-monopole dans son secteur, 25 ans après son lancement ?

Cette date anniversaire est l’occasion de se pencher sur l’un des piliers majeurs de l’ère numérique. Google garde-t-il son statut de quasi-monopole dans son secteur ? Arrivera-t-il à faire face aux prochains grands défis technologiques ? Est-il toujours un géant boursier ?

Un monopole contesté

Depuis sa création, Google n’a cessé de grandir. Et de se développer. Durant les années 2000, l’entreprise américaine a lancé plusieurs produits largement utilisés. Gmail en 2004, Google Maps et Google Earth en 2005 pour ne citer qu’eux.

De quoi faire en sorte que Google obtienne quasiment le monopole du marché, bien devant Bing, Yahoo ! et autres moteurs de recherche. En juillet 2023, l’entreprise, gérée par le groupe Alphabet depuis la restructuration de Google en 2015, représente plus de 83 % des recherches sur le web. Une mainmise sur le marché qui, notamment grâce aux données numériques récoltées par la société, permet de vendre “plus de 13 milliards de publicités par jour” via des bandeaux ou des fenêtres pop-up.

C’est du moins ce qu’affirment les plaignants d'un procès, encore en cours, contre le géant américain. Le 12 septembre dernier, le procès “historique” des États-Unis contre Google s’est ouvert. La question du monopole est centrale dans ce procès qui devrait durer environ dix semaines, puisque le gouvernement américain accuse l’entreprise d’avoir installé ses services par défaut sur les produits Samsung et Apple via des contrats illégaux.

L’enjeu est grand pour Google. Dans le cas d’une victoire pour le gouvernement américain, l'entreprise devra se débarrasser de certains services ou arrêter ce type de contrats avec d’autres géants technologiques.

Un géant boursier ?

Google n’a pas encore six ans d’existence qu’elle fait déjà son entrée en Bourse, sur le Nasdaq, en mai 2004. L’action valait 80 dollars à la base. Un an plus tard, le prix a grimpé à 250, valorisant l’entreprise à 74 milliards de dollars.

À ce jour, bien que concurrencé par d’autres grands noms de la tech comme Apple et Microsoft, Google fait partie des pointures sur le marché boursier. Avec 1 705 milliards de dollars de capitalisation boursière, Alphabet, la maison mère de la société, se positionne à la quatrième place parmi les plus grandes du monde.

L’IA, nouvelle arme de Google

Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, l’intelligence artificielle est au cœur des préoccupations des grandes entreprises, particulièrement spécialisées dans la tech. Et ça, Google l’a bien compris. En 2014 déjà, la société rachète DeepMind, une start-up londonienne spécialisée dans l’IA. Plus récemment, en mars dernier, la société américaine a lancé Bard, un prototype d’agent conversationnel censé concurrencer ChatGPT d'Open AI.

Un développement non sans difficulté, notamment avec quelques ratés à la clé dès le début. A son lancement, Bard a répondu faux au sujet des dernières découvertes du télescope James Webb. Une mauvaise pub qui a fait réagir côté Bourse, faisant plonger Google de près de 100 milliards de dollars.

Mais le patron de Google, Sundar Pichai, se veut rassurant quant à la suite des événements. “Google a investi dans l’intelligence artificielle presque au tout départ. Nous avons été parmi les premiers à utiliser l’apprentissage automatique dans nos produits dès le début des années 2000.”

L’entreprise ne serait pas en retard, affirme donc le PDG en place depuis 2015. À voir s’il arrivera à redresser la barre et à faire de son outil un élément majeur dans la course à l’intelligence artificielle.

Google en Belgique

L’entreprise est installée chez nous depuis 2007. Présent dans plus de 200 villes dans le monde, c’est à Saint-Ghislain, en 2010, que Google a ouvert son premier centre de données en dehors des États-Unis. Au total, la société emploie près de 400 personnes dans ce centre belge. À Bruxelles, 150 personnes de plus de 25 nationalités différentes travaillent pour Google.