Bientôt un smartphone dopé à l’IA, un concurrent de taille pour l’iPhone ?

Un concurrent pour l’iPhone ?

L’idée ? Créer un objet portable, beau et facile à utiliser, permettant de bénéficier des services des outils d’intelligence artificielle développés par Open AI. Le patron d’Open AI, Sam Altman, aurait jeté son dévolu sur la société britannique de Jony Ive, LoveFrom, fondée en 2019 par Ive lors de son retour au Royaume-Uni. C’est que Jony Ive a travaillé en très étroite collaboration avec le cofondateur d’Apple après le retour de Steve Jobs chez Apple à la fin des années '90. Il est à la base du dessin de nombreuses machines qui ont permis à Apple de sortir la tête de l’eau. Cette association qui mêle design, conception de processeurs dédiés, outils innovants en matière d’intelligence artificielle, et… dollars à la pelle, devrait déboucher sur un ou des produits capables, sans doute, de rivaliser avec ce qui se fait de mieux actuellement en matière de smartphones.

Développement à marche forcée

Mais on sait que les acteurs de ce marché rivalisent actuellement en matière d’investissements dans le développement d’outils d’intelligence artificielle. Cela étant, Open AI a quelques longueurs d’avance, et des actionnaires aux poches profondes, dont Microsoft. L’entreprise californienne pourrait en outre renforcer ses moyens en procédant à une introduction en Bourse d’une partie de son capital. Cette semaine, Open AI a annoncé que son application phare, ChatGPT, était désormais capable de voir, d’écouter et de parler. Le meilleur serait donc encore à découvrir.