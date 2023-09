"De plus en plus de communes rurales se font cyberattaquer” : IDELUX crée une centrale d’achat pour faciliter l’accès aux solutions de cybersécurité

Vendredi matin, plus de 70 personnes étaient présentes à l’Euro Space Center pour participer à un grand séminaire : "Cyberattaques : menaces et solutions”. Vivalia a décidé d’apporter son témoignage pour alerter sur l’importance du sujet. En parallèle, l’organisation IDELUX Projets Publics était là pour présenter sa solution : une toute nouvelle centrale d’achat en cybersécurité à destination des villes et des communes.

”La cybercriminalité est particulièrement organisée”

Dans la nuit du 13 au 14 mai 2022, Vivalia a donc été victime d’une cyberattaque de type "ransomware”, c’est-à-dire avec demande de rançon. L’intercommunale n’a évidemment "pas donné suite” à cette demande, et pris la décision de réinstaller tout le parc informatique qui couvre plus de 10 sites en province du Luxembourg. Une opération extrêmement longue : au bout de quatre mois, 75 % du parc avait été rétabli. "La cybercriminalité internationale est particulièrement structurée et organisée, décrypte Yves-Henri Serckx. Tous les jours, sont publiées des failles de sécurité déjà exploitées et que les fournisseurs de plateformes informatiques n’ont pas encore eu le temps de résoudre. Certains criminels sont spécialisés dans la détection de ces failles, d’autres dans le développement de virus pour s’y engouffrer. Tout cela est vendu sur le dark web à quiconque a l’envie de lancer une cyberattaque.”

Mathieu Bihet, premier échevin de la commune de Neupré (province de Liège). ©D.R.

Mathieu Bihet, premier échevin de la commune de Neupré (province de Liège), a, lui aussi, choisi de témoigner pour sensibiliser un maximum de communes. Cette commune a été victime en février dernier d’une double tentative de phishing, dont l’une a fait boule de neige. "Le chef du service des travaux de la commune a reçu un email lui demandant d’encoder identifiant et mot de passe pour accéder à des plans, raconte l’élu. Il l’a fait, et le pirate informatique a pu envoyer ce même message à tout son carnet de contacts, y compris des citoyens et une juge. C’est allé très loin.” Le cybercriminel visait l’établissement d’une base de données (identifiants et mots de passe) sans doute en vue d’usurper des identités et de réclamer de l’argent. Neupré a résolu le problème grâce à son partenaire Computer Lab.

Un interlocuteur unique

Le groupement de plusieurs intercommunales IDELUX est connu pour ses actions en faveur du développement du territoire, la gestion des déchets et la gestion de l’eau en province du Luxembourg. Mais depuis quelques mois et via sa branche “Projets publics”, l’organisation s’investit également… dans la lutte contre la cybercriminalité. "De plus en plus de communes rurales se font cyberattaquer, pointe Benoît Muller, chef de projets pour IDELUX Projets publics. C’est pourquoi nous venons de créer une centrale d’achat qui couvre toute la chaîne des services et solutions en matière de cybersécurité. Grâce à nos deux partenaires RHEA Group et EASI Network associés pour l’occasion, les villes n’ont plus à perdre du temps dans la rédaction d’appels d’offres ou dans le lancement de marchés publics. Elles ont seulement à commander à la centrale.”

Une entité similaire a déjà été créée par l’intercommunale iMio en Wallonie, mais avec "autant d’interlocuteurs que de solutions”. Ici, l’interlocuteur unique, l’association RHEA Group-EASI Network, facilite les échanges.

Ainsi, les 44 communes de la province du Luxembourg, les pompiers, la police, les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) ou les intercommunales comme Vivalia peuvent désormais directement acheter audits, solutions de sécurité, solutions de sensibilisation et services managés. Depuis fin mai, la commune d’Arlon a, par exemple, utilisé le service pour sécuriser ses partages de fichiers. L’initiative semble avoir de beaux jours devant elle.