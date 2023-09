Les nouveaux outils de Google et Meta rendent obsolètes les compétences en matière de mots-clés

Le marketing à la performance, qui optimise les résultats tels que les ventes au lieu de faire connaître la marque, a pris de l'importance au cours de ces dernières années car la technologie a permis de suivre, de cibler et de mesurer le comportement des consommateurs plus facilement que jamais. Mais, aujourd'hui, la dépréciation des cookies rend ces données moins disponibles et les plateformes numériques telles que Meta (Facebook et Instagram), Google et Microsoft ont publiquement déclaré leur intention d'investir massivement dans l'intelligence artificielle (IA).

Les efforts de ces plateformes ont jusqu’à présent débouché sur une multitude d’outils publicitaires : Advantage + de Meta qui laisse les algorithmes choisir les audiences, ou encore Performance Max de Google, où l’IA décide de la répartition des dépenses publicitaires sur l’ensemble des propriétés de Google, y compris YouTube, Search et Maps, sans qu’il soit nécessaire de rédiger des mots-clés.

Les marques investissent

Le secteur n’a pas encore trouvé la forme que prendra le marketing à la performance à l’ère de l’automatisation. Mais, malgré cette difficulté, les marques investissent, en particulier lorsqu’une récession imminente incite les spécialistes du marketing à donner la priorité à la publicité qu’ils peuvent directement relier aux ventes. Ainsi, 28 % des annonceurs prévoient d’augmenter leurs dépenses de performance cette année, contre 21 % qui prévoient d’augmenter les efforts sur la marque, selon un récent rapport de la Fédération mondiale des annonceurs (WFA).

L’ampleur de la refonte du marketing à la performance par les nouveaux outils améliorés par l’intelligence artificielle dépend de l’utilisation réelle de ces nouveaux produits par les annonceurs. Jusqu’à présent, de nombreux annonceurs ne sont pas d’accord avec l’idée que la machine a toujours raison. Beaucoup de spécialistes du marketing se sont déjà plaints que Performance Max et son homologue mobile App Campaigns offraient trop peu de transparence aux marques et qu’ils détournaient des fonds vers des inventaires dont elles ne voulaient peut-être pas.

Bien que les spécialistes du marketing n’aient pas besoin de connaître toutes les nuances de l’achat de publicité en ligne, ils ne souhaitent pas laisser les machines fonctionner en pilote automatique.