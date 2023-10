La Monnaie se met à l'intelligence artificielle

Comment embrasser le destin et l’intégrer à son processus créatif pour répondre aux ambitions de La Monnaie ? C’est le point de départ d’une réflexion qui a poussé l’agence à changer de direction par rapport à son approche traditionnelle et accepter de perdre délibérément le contrôle des créations en confiant l’imagerie de sa campagne à l’intelligence artificielle (IA). L’agence a ainsi demandé aux dramaturges de La Monnaie de résumer des œuvres en une seule phrase, avant d’utiliser ces descriptions comme "prompts" - les commandes écrites envoyées aux IA génératives comme Dall-E et Runway - afin de générer des images de campagne et donner vie aux affiches.

Une "touche bizarre, presque effrayante"

Selon ses dires, il a fallu des mois à l'agence pour affiner sa copie afin que les images reflètent les nuances de chaque pièce. Plutôt que de dissimuler l'empreinte de l'IA dans les images finales de la campagne, Base Design a choisi d'adopter la "touche bizarre, presque effrayante" qui a fait la réputation des images générées par l'IA. "En fait, nous avons adoré cet aspect des visuels de la campagne, car nous ne cherchions pas à obtenir des images parfaites, explique Bruce Vansteenwinkel, concepteur chez Base Design, sur la plateforme d'inspiration créative It's Nice That.com. Cela confère aux images un côté extraterrestre. C'est légèrement troublant, et cela fait écho au contenu plus sombre et plus inquiétant de la saison en général, et à la première mondiale de l'Anneau de Wagner de cette année en particulier."

Il a fallu des mois à l'agence Base Design pour affiner sa copie afin que les images reflètent les nuances de chaque pièce. ©Base Design

Base Design a aussi procédé à quelques ajustements, principalement par le biais du motion design : les personnages des affiches sont animés de sorte qu'ils semblent parler et bouger. Pour ce faire, l'équipe a utilisé une webcam, capturant leurs mouvements faciaux et les transmettant à une autre application d'IA (TokkingHeads) pour leur donner vie.

La campagne sera visible dans le paysage urbain bruxellois tout au long de la saison 23-24 de La Monnaie. "L'IA est un sujet brûlant dans le secteur de la création. Certains affirment qu'elle menace notre rôle en tant que designers et artistes. Il y a un questionnement autour du destin de l'industrie créative, du design et du statut de l'artiste dans la société d'aujourd'hui. Nous avons défié ce défi frontalement", conclut Manon Bails, stratège et rédactrice chez Base Design. Une réussite, assurément.FB