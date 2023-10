L’Europe ne veut plus être “naïve” et s’apprête à défendre ses technologies clés, notamment face à la Chine

Personne ne parle officiellement de la Chine. Elle est pourtant dans toutes les têtes des responsables européens, comme l’est évidemment la Russie, pour d’autres raisons… Mais sur le plan économique et commercial, c’est bel et bien Pékin qui est actuellement en ligne de mire de la Commission européenne. Quelques semaines après avoir ouvert une enquête sur des aides potentiellement illégales de la Chine à ses constructeurs automobiles, la Commission s’est lancée, mardi, dans une nouvelle croisade : elle a identifié une série de domaines technologiques “stratégiques” pour lesquels des mesures doivent être prises afin de rendre l’Europe moins vulnérable et moins dépendante de pays étrangers. “Nous ne voulons plus que les Européens paient le prix fort de leur surdépendance sur le plan économique, comme cela a été le cas lors de la crise du Covid ou après le déclenchement de la guerre en Ukraine”, lance Vera Jourova, vice-présidence de la Commission en charge des Valeurs et de la Transparence.