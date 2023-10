Sommes-nous prêts à payer pour un accès à Facebook sans publicité ?

Tarif sur mesure…

Selon le quotidien économique, l’abonnement mensuel serait de 10 euros pour l’utilisation de Facebook sans publicité, et de 16 euros pour un accès combiné à Facebook et Instagram, sans que le groupe puisse analyser l’activité numérique de l’utilisateur à des fins de ciblage publicitaire. D’après des observateurs du secteur, même en percevant ces abonnements, Meta serait perdante en regard de ce que lui rapportent aujourd’hui les utilisateurs. On sait que cette année, l’utilisateur moyen de Facebook génère 17,88 dollars par mois. Et ce montant est appelé à croître. Il est dès lors probable que les plateformes concernées seront surveillées de près pour repérer dans quelle mesure elles ne mettent pas en œuvre des pratiques subtiles poussant les utilisateurs à ne pas passer à l’offre payante. L’offre estimée actuelle à 16 euros serait celle destinée à une utilisation de Facebook et d’Instagram sur un ordinateur de bureau, celle sur smartphone se verrait augmentée de 30 % pour régler les commissions prélevées par les magasins d’applications d’Apple et de Google.

… ou tarif dissuasif ?

On sait toutefois qu’en pratique, la plupart des utilisateurs de ces plateformes sont de plus en plus actifs sur leurs smartphones. Et sur le fond, le niveau de prix demandé pour être libéré des publicités ciblées est en lui-même un facteur dissuasif permettant de conserver le modèle actuel avec l’accord des utilisateurs… Sachant que depuis son lancement, Facebook s’est toujours présenté comme un réseau dont l’accès est gratuit et est censé le rester. Sauf que les règles de marché sont en passe d’être modifiées en profondeur. Cela étant, si le cas Meta est suivi de très près par l’importance du nombre de ses utilisateurs – environ 258 millions d’utilisateurs pour Facebook et autant pour Instagram –, d’autres plateformes sont déjà passées à ce type d’offre, à l’image de Spotify (10,99 euros par mois pour l’abonnement personnel) ou de YouTube (12,99 euros pour le forfait de base).

Le Wall Street Journal assure que le groupe américain a déjà largement évoqué ce principe avec les régulateurs européens, afin de pouvoir se mettre en conformité le plus rapidement possible avec les règles du DSA qui doivent encore être traduites et adoptées dans leur version définitive. Le groupe serait par ailleurs en passe de formuler une offre du même type pour ses utilisateurs américains.