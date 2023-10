Après la RSE, voici la RNE : pourquoi les entreprises sont vouées à devenir numériquement responsables

La révolution numérique n’échappe pas à cette ambivalence. Depuis l’émergence des premiers ordinateurs jusqu’aux large language models (LLM) utilisés par ChatGPT pour générer du texte ou de l’image à grande échelle, le numérique n’a pas été synonyme que de progrès. Au fur et à mesure de la généralisation du numérique dans nos vies quotidiennes, des faces plus sombres sont apparues : phénomènes d’addiction aux réseaux, fracture numérique, violation des données privées… Une liste à laquelle on peut aussi ajouter la crise climatique.

Un impact en forte croissance

Car, à celles et ceux qui ne le sauraient pas, le numérique contribue au réchauffement climatique. Et de plus en plus. La faute à qui ? Un peu tout le monde : les fabricants de matériel (ordinateurs, smartphones…), les infrastructures IT (information technology), les réseaux, les centres de données (data centers) et les serveurs, les entreprises (qu’elles soient ou pas actives dans les services IT), les consommateurs (jeux vidéo, plateformes en ligne de vidéo et de musique, réalité virtuelle…). D’après l’Agence internationale de l’énergie, la part du secteur numérique dans la consommation mondiale d’électricité devrait atteindre 7,6 % en 2030 et 13 % en 2040 (contre près de 4 % en 2021).

Pour répondre au double défi de l’approvisionnement en énergie et des émissions de gaz à effet de serre (CO2) liées spécifiquement au numérique, un nouveau concept a fait son apparition dans le vocabulaire des entreprises : la “responsabilité numérique des entreprises” (RNE).

Olivier Vergeynst, directeur de l'Institut Belge du Numérique Responsable. ©(c) 2019 Laurent Querton/Ntambo Photography

Olivier Vergeynst, qui a longtemps travaillé dans le secteur IT (Euroclear, Ingenico ePayments…), est probablement l’un des meilleurs connaisseurs du sujet en Belgique. Co-auteur du B.A.-BA du numérique responsable et directeur de l’Institut belge du numérique responsable (lancé à l’automne 2020), il œuvre, depuis cinq bonnes années, à conscientiser et à sensibiliser les entreprises à la RNE.

guillement "Je préfère donner des ordres de grandeur plutôt que des chiffres précis. Toutes les études convergent pour placer le numérique au-dessus de l'aviation civile."

Quand on lui demande de chiffrer l’impact environnemental du numérique (changement climatique, raréfaction de ressources naturelles critiques, consommation d’énergie et d’eau, pollution des déchets…), Olivier Vergeynst se montre prudent. “Je préfère donner des ordres de grandeur plutôt que des chiffres précis. Toutes les études convergent pour placer le numérique au-dessus de l’aviation civile. Mais, selon les méthodologies, le numérique représentera entre 2 et 4 % du total des émissions de gaz à effet de serre.” Peu importe le pourcentage exact, enchaîne Olivier Vergeynst : “Le problème est que l’impact du numérique sur l’environnement ne cesse de grandir, avec des croissances de l’ordre de 9 à 10 % par an.”

La notion de RNE est encore très méconnue en Belgique. “La France est bien plus avancée grâce à l’action du collectif GreenIT. fr apparu dès 2004.” Ce collectif est parvenu, voici une petite dizaine d’années, à fédérer non pas des fournisseurs de services et de matériel IT mais de grandes entreprises (publiques et privées) utilisatrices de services IT (comme SNCF, Decathlon, Pôle Emploi, Société Générale, etc.), avec l’objectif de réfléchir à la manière de mieux gérer les systèmes informatiques et, par ricochet, de réduire leur empreinte environnementale. Ce regroupement a donné naissance, en 2018, à la création de l’Institut français du numérique responsable.

Agir dès maintenant

Formé auprès de GreenIT. fr et de l’université de La Rochelle, Olivier Vergeynst s’est lancé, à la même époque, dans le projet de créer un Institut du numérique responsable en Belgique. “En trois ans d’existence, nous sommes passés de 3 à 75 membres (entreprises, universités, organismes publics, associations…), se réjouit-il, conscient néanmoins que le travail ne fait que démarrer. Notre objectif n’est pas de culpabiliser les personnes et les entreprises mais de leur apporter de la connaissance (via des formations, par exemple) pour que chacun prenne conscience de son impact numérique et puisse poser des actes (écoconception de services numériques, achat de matériel, reconditionnement, usages responsables, etc.) en toute connaissance de cause.” L’objectif est également de stimuler la création d’un écosystème d’acteurs (PME, start-up, associations…) proposant des services et des produits numériques responsables (lire, à ce sujet, l’article en page 4).

Si le mouvement de la RNE semble aujourd’hui amorcé en Belgique, il reste encore limité à une poignée d’entreprises et d’organisations. “On est au tout début du mouvement, concède le directeur de l’Institut du numérique responsable. Mais, par effet de ruissellement, les choses peuvent évoluer assez vite. Des entreprises comme Belfius ou Ageas (lire ci-dessous), pour prendre deux exemples, ont déjà pris les devants en adoptant des stratégies ambitieuses en matière de responsabilité numérique. Du côté du secteur public, on peut citer le cas de Paradigm (ex-Centre informatique de la Région bruxelloise), qui prend en considération les différents aspects de l’impact numérique de ses activités : équipements IT, achats de matériel, livraisons des équipements aux administrations…”

guillement "Notre message aux entreprises belges est le suivant : si vous ne vous préparez pas à cette transition vers un numérique plus durable et responsable, vous perdrez un avantage concurrentiel."

D’autres entreprises sont à la traîne. “Les PME wallonnes, en particulier, ne réalisent pas encore ce qui est en train de se mettre en place, souligne Olivier Vergeynst. C’est un message que je tente de faire passer auprès du cabinet de Willy Borsus, ministre wallon du Numérique, avec l’aide de l’Agence du numérique. Mais ça ne passe pas.” Or, fait-il remarquer, on voit de plus en plus que des clauses relatives au numérique responsable sont prévues dans les appels à projets (régionaux, fédéraux et européens). “Les PME ne seront malheureusement pas prêtes à répondre à ces appels.”

La dynamique autour de la RNE devrait, malgré tout, s’amplifier. L’entrée en vigueur de nouvelles réglementations dont la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) au 1er janvier 2024 va ainsi renforcer les exigences de reporting des sociétés en matière de durabilité. Et Olivier Vergeynst de conclure : “Notre message aux entreprises belges est le suivant : si vous ne vous préparez pas à cette transition vers un numérique plus durable et responsable, vous perdrez un avantage concurrentiel.” À bon entendeur…