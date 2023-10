Qu'est-ce que le "sharenting"? Ce phénomène des enfants surexposés sur le web et réellement mis en danger par leurs parents

Le “sharenting”, c’est une contraction de share et parenting, soit partage et parentalité. Un mot-valise anglais qui décrit et décrie la diffusion à l’excès par certains parents de photos et de vidéos de leurs enfants sur internet.

Un phénomène qui concerne bien sûr les enfants de parents blogueurs, influenceurs ou ceux de participants aux émissions de télé-réalité. Et qui, en Belgique ne bénéficient d’aucun encadrement spécifique pour ces petites vedettes des réseaux de moins de 16 ans. C’est, pour l’instant, le flou juridique car “leur activité est considérée comme un loisir privé et échappe à tout contrôle à l’heure actuelle”, renseigne l’association Couples et Familles. A la différence des jeunes “stars” du web français, “protégés depuis 2020 par une loi qui vise à encadrer les activités rémunératrices des jeunes influenceurs, à l’instar de l’encadrement légal pour les enfants du spectacle”.

Les enfants Tout-le-Monde

Mais au-delà de ces enfants mis en lumière parfois à leur corps défendant, combien ont une existence numérique impressionnante sans être connus ?

Un chiffre nous apporte un début de réponse : “Un enfant apparaît en moyenne sur 1 300 photos et vidéos avant l’âge de 13 ans”, souligne le blog belge cyberjustice. L’âge requis en principe pour avoir un compte FB ou IG ! Des publications postées par son entourage, sans volonté de nuire mais avec pas mal d’irresponsabilités. On ne parle pas ici de quelques photos de temps à autre pour afficher des moments de plaisir en famille mais de surexposition problématique, ce sharenting qui inquiète de plus en plus les Etats d’Europe.

Dans sa campagne "Share with Care", Deutsche Telekom développe, avec une vidéo en deepfake, les dangers du sharenting sur la vie future des enfants : usurpation d'identité, violation de la vie privée, cybercriminalité... ©DR

Car ces parents si fiers de partager le minois, la personnalité, les bêtises de leurs rejetons, ne les ont bien souvent pas avertis de la publication de leur image ni engagé dans une réflexion sur ces images qui une fois partagées sont incontrôlables dans leur utilisation. L’outrance résulte alors souvent d’une course aux likes, signes de reconnaissance sociale et virtuelle mais O combien anxiogène. Et qui peut être dangereuse.

Une surexposition irréfléchie

Dangereuse pour la santé mentale. Le Rapport annuel 2022 sur les droits de l’enfant concernant sa vie privée souligne que "l’exposition publique des enfants peut porter atteinte à leur e-réputation, et peut in fine être la cause de cyberharcèlement". Des troubles psychologiques sont aussi constatés. La pédopsychiatre Lisa Ouss parle même de véritable “abus physique et émotionnel, qui devrait donner lieu à un signalement”.

Elle vise les “pranks”, ces challenges parentaux qui consistent à filmer la réaction de l’enfant (souvent petit) à qui on fait “une blague”. Toujours mauvaise. Parmi les plus populaires : un adulte jette une tranche de cheddar fondu sur l’enfant “pour voir si ça tient” ; ou encore le “Nutella Caca” qui consiste à faire croire à l’enfant qu’il n’a pas du Nutella sur les mains ou le bras, mais du caca.

Dangereuse dans leur utilisation frauduleuse. Un chiffre attribué à diverses sources (américaines, australiennes ou britanniques) qui concordent alarme sur le fait que plus de la moitié des publications cachées sur les sites de pédo-pornographie ont été à la base publiées sur des réseaux sociaux. Photos et vidéos sont comme des empreintes digitales numériques en fait. Une manne pour la cybercriminalité : “La récupération de ces données sensibles pourrait notamment permettre des vols d’identité, et des études estiment même que deux tiers des cas d’usurpation concerneront des enfants d’ici 2030”, rapporte La Tribune.

Comment poster alors ?

Bien sûr, on ne peut interdire de publier des photos de famille sur le web. Mais elles doivent l'être en conscience. Or, aucune loi ne viendra à bout du phénomène sans une sensibilisation des parents qui n'y voient pas malice... Anja Stevic, chercheuse en science de la communication à Vienne a lancé quelques tips : "C'est bien de régler les paramètres sur privé pour partager avec la famille, ou avec les vrais amis, par exemple. J'ai aussi vu des parents partager des photos de leurs enfants, mais de dos, donc sans vraiment montrer le visage ou le corps entier de l'enfant. Je pense que le problème se pose lorsque les photos sont trop publiques et qu'elles sont accessibles à tout le monde et, bien sûr, aux délinquants sexuels en ligne."