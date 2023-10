"Il faut garder le matériel au moins cinq ans": chez Ageas, on met la pression pour plus de durabilité

En plus de prendre des mesures qui visent à limiter les émissions de CO₂, le groupe d'assurances a ainsi développé une gestion responsable de l'IT en s'inspirant du cadre défini par l'Institut belge du numérique responsable. Une des priorités consiste à définir des critères de sélection des différents fournisseurs, en particulier pour tout le matériel IT (dont, par exemple, les PC). Un marché important puisqu'on parle d'un parc informatique d'environ 16 000 ordinateurs portables. En effet, cela comprend ceux de la maison-mère Ageas (250 personnes) mais aussi des filiales consolidées, à commencer par la société d'assurance belge AG. Et cela en comptant en moyenne 1,2 appareil par personne.

La question de la durabilité est posée dans chaque appel d'offres. Parmi les critères scrutés à la loupe, il y a la consommation d'énergie ou les moyens de fabrication, sachant que ce type de matériel contient beaucoup de matériaux de terres rares, dont l'empreinte écologique peut poser question. "On demande s'il y a des certificats spécifiques, comme la certification EcoVadis", poursuit Raphaël Copis. "Tous les fournisseurs potentiels sont approchés mais, jusqu'à présent, on a essentiellement acheté des appareils américains et européens, tout simplement parce qu'ils répondent le mieux aux critères objectifs techniques et autres demandés."

"Créer de la prise de conscience"

Une autre manière de respecter les prescriptions en matière de RNE est de "créer de la prise de conscience" dans l'utilisation des outils de communication. Exemple : encourager à réduire la taille des mails en envoyant des liens plutôt que des pièces attachées qui alourdissent le mail et sont, dès lors, beaucoup plus consommatrices d'énergie.

Autre mesure : le remplacement du matériel. "Notre objectif est d'éviter d'acheter trop vite, d'étendre la durée de vie du matériel", poursuit le CTO (Chief Technology Officer) d'Ageas.

Effet de marché

Dans le passé, la durée d'amortissement du matériel était d'environ trois ans. "Maintenant, on dissocie l'amortissement financier de l'amortissement physique du matériel. Il faut le garder au moins cinq ans."

"La dernière priorité" concerne le recyclage du matériel. Ageas est partenaire avec la société internationale Close the Gap. "Cette société récupère le matériel et lui assure une seconde vie. Pour celui qui n'est pas réutilisé, elle s'assure, par exemple, que le maximum de matériaux soient recyclés", explique encore M. Copis. "Quand on sait qu'environ 3 000 PC sont recyclés par an, c'est important d'avoir ce genre de politique." Ageas, comme d'autres grandes sociétés, met donc clairement la pression sur ses fournisseurs aussi en termes de durabilité. Ceux-ci "sont conscients qu'il faut être compétitifs pour être sélectionnables. C'est l'effet de marché", conclut Raphaël Copis.