Si l’intelligence artificielle nous regarde, autant la regarder en retour

Elles rejoignent ainsi la promesse de ce que Stanford appelait dès 2022 les foundation models, des modèles multimédias, qui peuvent prendre en entrée une variété de modalités (texte mais également image, son, etc.) et produire en sortie une variété comparable. Le nouveau ChatGPT à peine sorti, on lui trouve déjà des capacités étonnantes au départ d'images : on lui donne, par exemple, un schéma complexe d'une cellule et il est capable d'en détailler chacun des éléments (au besoin, de façon appropriée à un enfant). Il peut faire de même au départ d'un schéma électronique. On voit que ça va à nouveau pousser les limites dans les usages dans l'enseignement.

Alors que certains voient de tels outils comme une menace qui risque de fausser les rédactions de devoirs, je trouve plus utile de focaliser sur l’énorme potentiel comme vecteur d’explication, de répétition : vous n’avez pas bien compris un concept d’une matière touffue ? Un LLM robuste pourra vous le réexpliquer, en variant les niveaux de langage et de détail, en multipliant les exemples… jusqu’à une compréhension adéquate. Plus fort encore, le nouveau ChatGPT permet de prendre un dessin d’une interface d’application et de générer le code informatique permettant d’en construire le site web.

On voit là qu’on est aux débuts d’une grande transformation de la manière même de faire de l’informatique : si vous ne savez pas coder, vous pouvez déjà démarrer en dessinant ce que vous voulez… L’IA nous regarde, de façon de plus en plus intelligente. Plus que jamais, il nous faut la regarder avec grande attention.