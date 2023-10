Eco-conception, reconditionnement, optimisation énergétique… Ces acteurs belges qui œuvrent déjà en faveur d’un IT plus vert

70 % moins cher que du neuf

À Bruxelles, l’ASBL Circular Brussels reconditionne le matériel informatique déclassé des entreprises et des particuliers. “Nous collectons gratuitement à partir de dix ordinateurs fonctionnels pour les sociétés, et nous avons ouvert notre service aux particuliers qui font la démarche de nous apporter leurs vieux laptops, claviers, imprimantes, câbles et autres moniteurs”, partage Dany Chouha, general manager de l’association qui emploie 7 personnes et collabore avec une dizaine d’étudiants Erasmus. Circular Brussels commence par trier le matériel entre ce qui peut être reconditionné (environ 30 à 40 %) et ce qui doit être recyclé après avoir extrait les composants réutilisables. “Nous fournissons un certificat officiel qui garantit le bon effacement des données”, précise Dany Chouha. Ensuite, les techniciens de l’ASBL nettoient et remettent à neuf les équipements et les revendent à petits prix (environ 70 % moins cher que du neuf) à des organisations sociales et éducatives. Depuis 2019, plus de 400 000 matériels IT ont été collectés et environ 1 000 tonnes de déchets d’équipements électroniques traités.

À lire aussi

Circular Brussels est notamment en partenariat avec Paradigm (ex-Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise). Depuis deux ans, l’organisme coordonne officiellement l’initiative “Numérique Responsable” de la Région, formalisée par une charte signée aux côtés d’une vingtaine d’autres administrations. “Nous sommes la première administration belge à posséder le label NR qui promeut le numérique responsable en France et dans les pays voisins”, pointe Thierry Chappe, coordinateur de l’initiative chez Paradigm. L’organisme a déployé cinq groupes de travail sur la durée de vie des équipements, l’éco-conception logicielle, la sensibilisation des collaborateurs, l’optimisation énergétique des data centers, réseaux et terminaux, ainsi que l’identification de start-up à impact positif pour sa digitalisation.

Haro sur les data centers

Des start-up justement, le Plat pays peut se vanter d’en accueillir un certain nombre dans le domaine du numérique responsable. Basée à Remicourt, Aeonics a imaginé un logiciel qui permet aux développeurs de travailler de façon plus sobre, sans s’en rendre compte. “Notre outil est à ma connaissance le seul logiciel sur le marché qui intègre la notion d’éco-conception pour diminuer l’utilisation des serveurs, met en avant Simon Uyttendaele, co-fondateur et CEO d’Aeonics. Il permet aux développeurs, sans compliquer leur tâche, de concevoir des applications et sites web naturellement moins complexes au niveau du code informatique et de la mise en œuvre. Ces créations nécessitent donc moins d’échanges de données, consomment moins d’énergie et leur maintenance est facilitée”.

Les techniciens de l'ASBL Circular Brussels nettoient et remettent à neuf les équipements informatiques et les revendent à petits prix des organisations sociales et éducatives. ©Circular Brussels

De son côté, Ethernetics cherche à décarboner Internet en aidant les data centers à consommer moins d’énergie. “Nous avons développé un équipement connecté qui se place sur chaque serveur d’un data center afin d’optimiser son utilisation”, détaille le CEO Jan Dezutter. Implantée à Lierde, la start-up permet à un data center de réaliser une économie mensuelle d’énergie de 5 à 20 %. Dans cette même lignée, la jeune pousse bruxelloise levv réutilise la chaleur fatale des data centers habituellement perdue. “Nous sommes les seuls à recycler cette énergie tout en proposant une offre de service cloud serverless (où l’on se décharge de la gestion des serveurs, NdlR)”, appuie Luis Akakpo, cofondateur.

Enfin, la start-up bruxelloise Algorila s’est spécialisée dans le conseil en Green IT, les plateformes éco-conçues et le marketing numérique durable. “Le but est de minimiser l’empreinte environnementale d’une campagne tout en maximisant son audience, conclut Pascal Rousset, cofondateur et administrateur d’Algorila. Nous aidons nos clients à stimuler leur message environnemental et l’impact positif. En effet, l’un de nos buts est d’avoir au moins 50 % de nos clients dans l’économie circulaire.”