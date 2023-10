"Mercedes pay" : le constructeur introduit des capteurs d'empreintes dans ses véhicules

En effet, les appareils mobiles biométriques éliminent les principaux obstacles au paiement tels que l’oubli du nom d’utilisateur et du mot de passe ou la saisie d’une multitude de chiffres pour utiliser une carte de crédit ou de débit qui ont toujours été à l’origine de l’abandon de nombreux paniers d’achat.

La plupart des appareils mobiles peuvent utiliser la reconnaissance faciale ou les empreintes digitales pour authentifier non seulement l’accès aux téléphones ou aux tablettes mais aussi aux applications qu’ils contiennent.

Paiement embarqué

Qu’il s’agisse de reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales, les consommateurs des générations Y et Z (représentant les personnes nées entre 1980 et 2010) apprécient la rapidité des vérifications biométriques, tandis que les baby-boomers et les personnes âgées considèrent que l’amélioration de la sécurité est le principal avantage de ce type d’authentification.

Forts de ce constat, Mastercard a lancé un partenariat de paiement embarqué destiné aux conducteurs de Mercedes en Allemagne. Cette collaboration permettra aux clients d'utiliser un capteur d'empreintes digitales dans leur véhicule pour effectuer des paiements numériques dans plus de 3 600 stations-service en Allemagne, ont annoncé les entreprises le 25 septembre dernier. Cet accord fait de Mercedes-Benz le premier constructeur automobile au monde à intégrer la technologie Card on File for Commerce Platforms de Mastercard dans ses véhicules.

Selon Nico Kertsen, CEO de Mercedes pay GmbH, les conducteurs ont accès à cet écosystème dès qu'ils prennent possession de leur véhicule et obtiennent leur identifiant Mercedes me qui leur donne un compte d'utilisateur et un point d'accès aux applications de l'entreprise automobile. "Avec cet identifiant, vous disposez également d'un profil de paiement", a-t-il déclaré.

La vision de Mercedes pay est claire, le principe est simple mais l’exécution l’est moins. Les paiements embarqués doivent être si faciles et intégrés dans l’expérience des conducteurs à l’intérieur de la voiture qu’ils voudront les utiliser sans se soucier de la manière dont tout cela fonctionne. Ils doivent également être compétitifs par rapport aux ambitions des grandes entreprises technologiques qui voient aussi des possibilités d’introduire dans l’habitacle de la voiture les écosystèmes de commerce et d’infodivertissement qu’elles exploitent en dehors de la voiture en concluant des partenariats avec des équipementiers.