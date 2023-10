Attention aux arnaques : des escrocs se font passer pour de grandes banques

Le principe reste pourtant toujours le même, explique le régulateur du secteur: les victimes sont contactées par téléphone ou par e-mail, sans démarche préalable de leur part ou après avoir laissé leurs coordonnées sur un formulaire de contact en ligne. Des formulaires qui sont souvent proposés aux consommateurs sur des réseaux sociaux, via des publicités ou des publications sponsorisées. Les fraudeurs proposent alors aux consommateurs une offre d'épargne, en leur faisant miroiter des intérêts plus hauts que ceux du marché et, le plus souvent, en leur garantissant leur capital.

Derrière ces offres alléchantes se cachent des escrocs qui ont pour seul but de dérober leurs victimes, met en garde la FSMA. Celles-ci ne récupèrent ensuite jamais les fonds versés.

Récemment, l'Autorité a observé que les fraudeurs utilisaient sans autorisation les noms de plusieurs banques (BNP Paribas Fortis, Triodos, Revolut, Fineco ou London Stock Exchange).

Il peut également arriver que les fraudeurs recourent à cette même technique pour proposer d'autres services bancaires aux consommateurs, en particulier des offres de crédit, prévient encore le régulateur du secteur financier. L'arnaque repose alors sur le paiement de frais soi-disant nécessaires pour l'obtention du crédit.

La FSMA invite tout particulièrement les consommateurs à bien examiner les adresses e-mails ou les données de contact des sociétés qui les contactent et à contacter l'Autorité au moindre doute. Elle préconise la méfiance face à des promesses de gains hors de toute proportion, de vérifier sur son site internet si la société en question dispose d'un agrément et de consulter les mises en garde qu'elle publie régulièrement.