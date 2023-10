Attaque du Hamas en Israël : "Elon Musk place parfois la liberté d’expression au-dessus des autres droits fondamentaux"

"Lorsque vous recevez des notifications de contenu illégal dans l’UE, vous devez agir rapidement, avec diligence et objectivité et retirer le contenu en question lorsque cela est justifié", a rappelé mardi Thierry Breton dans un courrier adressé au patron américain, faisant référence à la nouvelle législation européenne sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA), en vigueur depuis la fin du mois d’août. Le commissaire – récemment inscrit sur BlueSky, le concurrent de X – a ainsi rappelé au milliardaire "les obligations très précises" qui lui incombent en matière de modération de contenus.

La plateforme a répondu – laconiquement – à cet avertissement une copie de ses règles de modération, quelques heures après avoir énoncé les dernières actions mises en œuvre pour "empêcher la diffusion en ligne de contenus terroristes" ou haineux. Insatisfaite par cette réplique, la Commission annonce ce jeudi soir ouvrir une enquête visant X pour la diffusion présumée de "fausses informations", "contenus violents et à caractère terroriste" et "discours de haine".

Un nouveau pouvoir

L’Union européenne est-elle réellement en mesure de sanctionner la plateforme X ? "Le DSA accorde un nouveau pouvoir à la Commission pour surveiller et sanctionner les grosses plateformes si elles s’obstinent à ne pas retirer les contenus illégaux qu’elles hébergent", confirme Vanessa Franssen, professeure en droit pénal à l’ULiège. La sanction serait administrative et se traduirait par une amende allant jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires global annuel de l’entreprise. Néanmoins, cette procédure ne peut pas encore être engagée car le comité composé des vingt-sept coordinateurs DSA de chaque État-membre ne sera opérationnel qu’à partir de 2024.

guillement Il n’existe pas encore de définition claire du contenu dit "illégal".

Deux autres défis s’imposent. D’après le DSA, les plateformes ne sont pas responsables des contenus illégaux qu’elles hébergent… tant qu’elles ne sont pas au courant de leur existence. Si elles en sont informées ou qu’une autorité judiciaire leur demande de les supprimer, les plateformes sont – en principe – obligées de les retirer. "Il n’existe toutefois pas encore de définition claire du contenu dit illégal. À l’heure actuelle, elle est morcelée entre différentes directives liées soit aux messages qui incitent à commettre un acte terroriste, soit aux discours racistes ou xénophobes." Par ailleurs, "si la Commission veut sanctionner une plateforme, elle doit prouver par une enquête que cette dernière était au courant de l’existence de contenus illégaux."

D’après la professeure, une telle procédure est donc appliquée en cas d’un problème récurrent, "un comportement étalé dans le temps", et non pour punir un contenu isolé.

Une modération dégradée

Retirer le contenu illégal peut aussi être demandé par les États-membres. "Les autorités judiciaires belges peuvent se baser sur plusieurs bases légales pour demander à X, qui fournit des services dans notre pays, de retirer du contenu", développe Vanessa Franssen. "Mais ces injonctions ont une portée territoriale. Pour y répondre, Twitter pourrait donc se limiter à retirer ce contenu juste de la Belgique." Et si X refuse de coopérer ? "Refuser de donner suite à une telle injonction est une infraction pénale en soi."

guillement Il y a une mise en balance continuelle entre le caractère non-permissible d’un contenu et la liberté d’expression.

"Il y a une mise en balance continuelle entre le caractère non-permissible d’un contenu et la liberté d’expression. C’est X qui détermine quand un contenu devient illégal. Et en l’occurrence, Elon Musk place parfois la liberté d’expression au-dessus des autres droits fondamentaux."

Depuis le rachat de Twitter en octobre 2022, la modération sur la plateforme s’amoindrit. En plus d’une vague importante de licenciements qui a touché les équipes de modération, le nouveau patron a assoupli la liste des contenus autorisés et a restauré des comptes bannis. Et depuis la semaine dernière, les articles de presse partagés sur X n’apparaissent plus que sous la forme d’une image (sans titre ni description), ce qui risque de réduire la visibilité des sites d’information.