IPTV illégale : le “Netflix du sport” serre la vis avec un nouvel outil qui devrait permettre d’identifier les utilisateurs

Les chiffres ne mentent pas : de plus en plus de Belges lâchent leur abonnement à la télévision et se contentent d'Internet

Attractivité des plateformes de streaming de lus en plus autosuffisantes, offre classique qui ne convainc plus, essor de l'IPTV,... Les raisons du phénomène du cord cutting (et du cord never) sont multiples. Explications.