Jacques-Antoine Granjon (CEO de Veepee) : "Il n’est pas réaliste d’être rentable en proposant les livraisons et retours gratuits"

Quel est le périmètre de Veepee aujourd’hui ?

Nous rachetons les stocks des marques pour les revendre avec une grande décote, donc nous nous installons dans les pays qui hébergent beaucoup de marques et donc avec un fort potentiel B2B. La Belgique en fait partie, avec une solide implantation commerciale de Veepee puisque le pays est riche d’une grande diversité de plus de 800 marques locales avec une offre de qualité : Bellerose, Baobab, Clio Goldbrenner, Rituals, Marlies Dekkers, De Witte Lietaer... L'année dernière 1 450 ventes de marques partenaires locales – grandes marques et enseignes plus confidentielles – ont ouvert au Benelux. En outre, Veepee est présent au Brésil depuis une opération de croissance externe en 2016, en France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Suisse, et uniquement pour l’achat de stocks mais plus en BtoC au Royaume-Uni depuis le Brexit.

Veepee a-t-elle beaucoup de concurrence ?

Non, pas tant que cela. Il y a bien les solderies, les sites web de discount comme Zalando Lounge et les marques elles-mêmes qui font des promotions sur leur site. Mais il n’y a pas de véritable plateforme de ventes événementielles en ligne concurrente. Ce sont d'autres modèles que le nôtre et beaucoup se sont affaiblies au fil du temps, par exemple avec des politiques de livraisons et de retours gratuits. Chez Veepee, le panier moyen est de 62 euros pour un peu plus de deux produits, ce qui porte le prix de vente moyen d’un produit à 22 euros. Si l’on prend en compte une marge de 32 %, il n’est pas réaliste d’être rentable en proposant les livraisons et retours gratuits. Depuis 23 ans, le transport est à la charge du client de même que les renvois, sauf erreur de notre part dans la commande. Nous pensons que le transport a une valeur, et nous l'affichons. On continue de s’accrocher pour ne pas tomber dans le piège du “tout gratuit”.

Comment vous différencier ?

Nous nous démarquons car notre priorité est le service aux marques (BtoB) et pas au client final (BtoC). Depuis toujours, nos premiers clients sont les marques. L'objectif principal est de comprendre leurs besoins en déstockage, en image et en trésorerie, c’est-à-dire le besoin de transformer des stocks en liquidités. Pour cela, on trouve des solutions comme les ventes flashs d’anciennes collections très décotées ou des solutions média pour augmenter le trafic sur leur site. La marketplace Veepee est aussi là afin que les marques aient leur propre boutique sur notre plateforme et puissent proposer des opérations discount sur les collections en cours. Nous sommes aujourd’hui partenaires de 7 000 marques dans le textile, le sportswear, le lifestyle, l’ameublement ou encore la gastronomie.

À lire aussi

Quel est l’impact de l’inflation sur l’activité de Veepee ?

Le contexte inflationniste change deux choses. D’abord, tous nos coûts augmentent, du prix des cartons à ceux de l’énergie en passant par les salaires, qui en particulier sont indexés en Belgique. Dans le même temps, le pouvoir d’achat des gens diminue. Le modèle des sites de discount est très résilient en temps de crise car nous attirons davantage de monde. Mais ce sont aussi des moments propices à accélérer les décotes. L’un dans l’autre, l’effet de l’inflation est donc quand même négatif, on peut dire qu’on perd vite un ou deux points de marge.

guillement "Le trafic sur notre site est organique, puissant et qualifié, ce qui se traduit par un nombre constant de 12 000 nouveaux membres acquis chaque jour."

Mais le trafic sur la plateforme a tout de même augmenté ?

Non pas vraiment. Le trafic est constant car nous faisons le choix de ne pas dépenser d’argent dans des opérations marketing sur Google ou sur les réseaux sociaux. Le trafic sur notre site est organique, puissant et qualifié, ce qui se traduit par un nombre constant de 12 000 nouveaux membres acquis chaque jour.

Quelle est votre stratégie pour les prochains mois ?

En 2024, nous allons lancer en Belgique notre service “Return All”, pour l’instant mis en place en France, en Italie et en Espagne. Ce système permet de remettre en vente à un prix encore plus décoté, un article en cours de renvoi par un client. Pour l’instant chaque jour, entre 1 000 et 1 500 produits repartent directement chez un membre, sans repasser par nos entrepôts. Nous allons aussi accélérer sur le “couponing”, notre offre de bons d’achats pour répondre aux problématiques de trafic dans les points de vente. Le consommateur belge est averti et très réceptif grâce à un pouvoir d’achat supérieur à celui des Français ou des Espagnols par exemple. C’est un beau terrain de jeu.

3 milliards de chiffre d'affaires

Le groupe Veepee emploie 5 000 personnes dans dix pays pour un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2022. La croissance globale cette année pourrait avoisiner les 10%. En Belgique, 250 employés travaillent pour le spécialiste des ventes événementielles en ligne, pour un chiffre d'affaires de 200 millions en BtoC. Plus de 4 000 ventes par an sont réalisées dans le Benelux. Enfin, la plateforme dénombre 540 000 visiteurs uniques par mois toujours sur le territoire du Benelux, avec 80% de trafic mobile. Veepee a complètement intégré la plateforme belge Vente-Exclusive.com acquise il y a huit ans.