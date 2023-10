Désinformation et discours de haine : Meta et TikTok doivent s'expliquer auprès de la Commission européenne

L'exécutif européen demande à Meta de fournir davantage d'informations sur les mesures qu'il a prises pour se conformer à la législation sur les services numériques (DSA). Cela concerne notamment l'évaluation des risques et les mesures d'atténuation visant à protéger l'intégrité des élections, mais cela porte aussi sur les suites "des attaques terroristes menées par le Hamas en Israël, en particulier en ce qui concerne la diffusion et l'amplification de contenus illégaux et la désinformation."