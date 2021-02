"C’est un rapport au croisement des préoccupations", glisse à La Libre le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR), lorsqu’on aborde le rapport de la phase 1 du groupe d’experts 5G pour la Wallonie. Un rapport détaillé qui a le mérite, effectivement, de faire le point sur les nombreux enjeux et questionnements liés à la 5G. Une transparence nécessaire si l’on veut rassurer les citoyens et obtenir leur adhésion sur ce sujet alors que l’Union européenne pousse pour le déploiement, convaincue que l’intérêt pour l’attractivité, la compétitivité et la création d’emplois est indéniable, en particulier pour la relance de l’économie après la crise sanitaire due au Covid-19.

Mais le rapport est également un cumul d’arguments qui permettent à chacun d’y trouver la réponse qu’il ou elle désire ainsi qu'un point de tension entre les différents experts.