En Belgique, c’est à l’Autorité de protection des données (APD) que revient la tâche de contrôler et de sanctionner les dérives en matière d’utilisation des cookies. Et, sur le site de l’APD, on a une bonne idée de l’usage adéquat de ces petits espions numériques. Ici, c’est clair, si l’on visite le site, certains cookies sont essentiels car ils permettent le dialogue entre votre machine et les serveurs de l’APD. On parle de "cookies essentiels". Le site signale aussi qu’il utilisera des "cookies fonctionnels", qui sont notamment liés à vos préférences sur le site, comme la langue utilisée. Eux aussi, sont incontournables. Reste, toujours sur le site de l’APD, les "cookies d’analyse", qui permettent de mesurer le trafic. Ces derniers peuvent être refusés. Ensuite seulement, après avoir effectué ce choix, la navigation peut commencer.