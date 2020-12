Alexandre de Streel: "Les Gafam ne pourront plus faire n’importe quoi" Digital Antonin Marsac

© Belga La Commission européenne veut établir des règles mieux adaptées aux géants du numérique.

"On le voit bien avec les trois amendes imposées à Google par la Commission dernièrement, pour l’équivalent de près de 10 milliards d’euros. Elles n’ont objectivement pas eu beaucoup d’effet. C’est comme infliger 100 € d’amende à quelqu’un en Porsche et qui roule trop vite. Il s’en fiche. Il continuera car il a les moyens. Pour lui faire changer de comportement, il faut lui retirer le permis." Alexandre de Streel (UNamur) pointe du doigt les limites de la logique des amendes et salue la volonté de la Commission d'aller plus loin dans la régulation des Gafam. Il ne reste désormais plus qu'à être à la hauteur des enjeux et concrétiser les annonces en faits concrets.