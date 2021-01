Apple est une marque globale, et son ascension au panthéon du monde boursier a été proprement irrésistible avec une multiplication du cours par dix durant la dernière décennie. Même le confinement d’une grande partie de la population mondiale (et la fermeture de nombreuses enseignes du groupe) n’a pas eu d’impact sur l’enthousiasme des investisseurs, qui ont encore fait progresser le titre de plus de 70% durant les douze derniers mois.