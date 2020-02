Avec le Z Flip, Samsung annonce l’évolution des téléphones intelligents.

J’écrivais, il y a quelque temps, que l’innovation dans la technologie du smartphone passerait à l’écran pliable. Ma conviction est renforcée après la prise en main pendant quelques minutes du Samsung Galaxy Z Flip. Le téléphone sera disponible à partir du 21 février dans notre pays. Le développement de ces écrans constituera une offre supplémentaire à côté des appareils non flexibles. Pour l’instant,, mais il est fort à parier que la demande sera présente pour de tels appareils et que les tarifs baisseront.

Quels en sont les avantages ?

Les écrans flexibles sur les téléphones sont apparus en 2019. Ils ont connu quelques déboires à leurs débuts. La haute technicité de ce type d’écran semble aujourd’hui maîtrisée. Ces écrans arrivent aussi dans les ordinateurs portables. D’ailleurs, Samsung assure que l’écran supporte

La bonne idée de ce modèle est de reprendre le concept des téléphones à clapet que beaucoup de personnes regrettent et de ne pas proposer un double écran carré difficile à manipuler, comme le Fold de Samsung, le futur Microsoft Duo ou le Mate X de Huawei .

L’écran ne présente qu’une très légère pliure qui n’est perceptible que sous un certain angle. Il faut vraiment regarder de très près pour la voir. © Etienne Scholasse

La taille de l’écran ouvert (6,7 pouces) n’est pas plus grande que le Galaxy S20+ également lancé la semaine passée. On ne se retrouve donc pas avec un "double" smartphone à manipuler. Ouvert, il conserve le format des téléphones haut de gamme actuels.

Le fait de pouvoir plier le smartphone permet également une meilleure tenue et utilisation à une main. De plus, il est très facile de le refermer avec un doigt. Les dimensions fermées sont aussi réduites. Le smartphone a une taille de 73,6 mm sur 87,4 mm et une épaisseur maximale de 17,3 mm. Il se glissera aisément dans une poche et n’en dépassera pas. Ces caractéristiques rencontreront certainement la demande de la gent féminine. Pour mieux la séduire, le Z Flip sera d’ailleurs disponible en couleur pourpre et or ainsi que noire.

Samsung a eu la bonne idée d’implanter un petit écran de 1,1 pouce sur la face avant afin de voir les notifications et l’heure. Pas besoin d’ouvrir le téléphone pour savoir si vous avez reçu un message...