Startup Vie, nouveau média en ligne consacré aux jeunes pousses belges, et Bruxelles Formation se sont associés pour créer une formation intitulée "Devenir Youtubeur pour soi ou son entreprise". Un concept inédit qui va permettre, à partir du 28 septembre et pendant 12 semaines, à 15 demandeurs d'emploi de Région bruxelloise d'apprendre à développer une chaîne Youtube ou à devenir "youtubeur d’entreprise" - une personne qui produit du contenu pour les entreprises.

La formation s’articule autour de 4 axes : vidéo, audio, streaming et digital marketing. L'objectif est de transmettre les bases de la création de podcasts, du montage de clips courts et des techniques de streaming. "Notre formation, c’est BeCode pour les créateurs audios et vidéos", résume Thierry Huart-Eeckhoudt, CEO de Startup Vie.

Stages dans les start-up belges

Plusieurs youtubeurs belges connus, tels que Math se fait des films (1,58 million d'abonnés), ExVSK (523 000 abonnés), Silent Jill (385 000 abonnés) ou Valentin Verthé (474.000 abonnés), viendront partager leur expérience, leurs conseils et leurs meilleures astuces pour négocier des partenariats.

Les demandeurs d’emploi participants pourront, de leur côté, conserver leurs avantages sociaux, bénéficier d’une prime à la formation et, à l'issue des 12 semaines d'enseignement, être accueillis en stage dans diverses start-up belges comme Listminut, Univercells, Efarmz, Poppy, Sortlist, Easyvest, Beinfluence ou encore Foodiz.

"A travers cette nouvelle formation, Bruxelles Formation entend casser les codes en permettant à des chercheurs d’emploi sans grand bagage académique d’exercer une fonction en devenir dans le marketing digital", souligne Olivia P’tito, directrice générale de Bruxelles Formation.

Pour participer, l'inscription à une séance d’information online le 30 juin ou le 17 août est nécessaire.