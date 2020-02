Non, vous ne rêvez pas, la journée mondiale sans Facebook ce 28 février existe bel et bien !

Si le réseau social est le plus populaire en Belgique avec plus de 7 millions d'utilisateurs, il a quand même perdu en popularité ces dernières années.

Tiffany, une jeune fille âgée de 23 ans s'explique: " J'ai un compte Facebook depuis 2012, et je continue à en avoir un pour ne pas me sentir exclue de certains groupes. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée d'Instagram et Snapchat, je vais beaucoup moins sur Facebook. J'ai l'impression qu'il a un peu perdu son statut de numéro un. Je n'ai aucun problème à me passer de Facebook pendant une journée, parce que je n'y vais que maximum 30 minutes par jour. Par contre, si c'était Instagram, ça serait plus compliqué".

Pour Alexandre, étudiant de 24 ans, se passer de Facebook pendant une journée est une banalité puisque cela fait 7 ans qu'il le fait. "Je me suis inscrit sur Facebook il y a une environ 10 ans, et ça va faire 7 ans que je n'y suis plus. Je considère que les réseaux sociaux sont une perte de temps et je n'en ai pas besoin pour bien me porter".

"J'utilise Facebook tous les jours, et je ne pense pas pouvoir m'en passer. Facebook me permet d'être en permanence en contact avec mes amis et surtout il me met au courant de l'actualité", explique pour sa part Marie, une étudiante de 20 ans.

Si pour certains, une telle journée risque d'être impossible, pour d'autres il s'agit d'une simple banalité.

Une question persiste tout de même: à quoi sert vraiment cette journée ?

D'après ses promoteurs, la journée mondiale sans Facebook poursuit plusieurs buts. Tout d'abord, cette journée veut lutter contre l'addiction à la cyber-dépendance. Ensuite, elle proteste contre l'intrusion des pubs qui se font passer pour de l'information. Et la dernière raison, et pas des moindres, serait simplement de rappeler à Facebook, que sans ses utilisateurs, le réseau social ne serait rien.

Selon Michael Stora, un psychologue et psychanalyste interrogé par Franceinfo, à cause des réseaux sociaux, certaines personnes auraient un comportement quasi-compulsionnel. Ce n'est pas si étonnant quand on voit l'importance que ces derniers ont pris dans la vie quotidienne de certaines personnes.

Alors, allez-vous réussir à ne pas vous connecter à Facebook ce 28 février ?