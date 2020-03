Cegeka, Entropia, Orange, Proximus et Telenet sont les cinq candidats à l'obtention de droits d'utilisation provisoires visant à permettre l'introduction de la 5G, indique mardi l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). Entre fin janvier et le 28 février, l'Institut a reçu six candidatures au total, dont une a finalement été retirée le 10 mars dernier. Les cinq autres ont été déclarées recevables.

L'Institut va à présent lancer une consultation publique jusqu'au 21 avril prochain. Il prendra ensuite cinq décisions individuelles portant sur l'octroi définitif des licences provisoires aux candidats pour le déploiement de la 5G.