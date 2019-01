L'annonce, qui vient d'avoir lieu en marge du CES de Las Vegas, prépare déjà le terrain pour le futur Netflix d'Apple...

C'est une première qui fera date, et pour cause : en quinze ans d'existence, jamais iTunes, le service musical (largement étendu depuis, à la location/l'achat de films et séries dématérialisées) en ligne d'Apple, n'avait vogué sous d'autres mers que celles propres à Apple. Pourtant, c'est désormais son meilleur ennemi, Samsung, qui intégrera iTunes dans ses Smart TV !

L'annonce vient d'avoir lieu, en marge du CES de Las Vegas, grand-messe technologique mondiale. Grâce à celle-ci, les utilisateurs pourront accéder à leur bibliothèque iTunes existante, mais aussi naviguer dans l’iTunes Store pour acheter ou louer un film ou un épisode de série parmi les centaines de milliers dont est pourvu le catalogue d’Apple, riche, notamment, de contenus 4K HDR adaptés aux téléviseurs de la marque.

Préparer le terrain pour le "Netflix d'Apple"

Autre intégration de poids, les téléviseurs Samsung s’équipent d’AirPlay 2, le système d’Apple permettant de diffuser vers un appareil de la musique ou une vidéo depuis un Mac, un iPhone ou un iPad. L’application iTunes et AirPlay 2 seront intégrés sur toutes les Smart TV que Samsung produira à partir de 2019, mais aussi dans celles de 2018, via une mise à jour prochaine.

Accéder à iTunes depuis un appareil non produit par Apple est bien entendu une première. Uen première qui, en prime, a lieu via un partenaire qui a longtemps été en conflit avec Apple, notamment à cause de brevets utilisés par iOS et Android. On se souvient que Steve Jobs avait même promis une "guerre thermonucléaire" contre Android...

Cet apaisement dans les relations jadis glaciales entre les deux titans augure également, ne le perdons pas de vue, l'arrivée prochaine du service de streaming vidéo (SVOD) propre à Apple. Pour le futur "Netflix pommé", disposer d'un point d'entrée sur les téléviseurs les plus vendus du marché est évidemment un atout de taille...