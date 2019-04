Cela fait déjà un petit moment que la Silicon Valley n’a plus le monopole de la start-up. Des “jeunes pousses”, tirant souvent profit des nouvelles technologiques du numérique pour innover et créer de nouveaux business, ont éclos un peu partout. La Belgique n’a pas échappé à cette lame de fond. En quelques années, différents écosystèmes (fintech, biotech, medtech, etc.) ont vu le jour en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre.

Depuis quelques années, La Libre suit de près l’essor de cette “nouvelle économie”, que ce soit dans ses pages économiques quotidiennes ou dans La Libre Entreprise (via le One Hour Challenge, par exemple, avec Leansquare). Dès ce jeudi, nous allons franchir une nouvelle étape dans la couverture médiatique de cet univers bouillonnant, parfois interpellant aussi, des start-up belges grâce à un nouveau rendez-vous hebdomadaire “100 % start-up” et “100 % vidéo/audio”. Initié par Thierry Huart-Eeckhout, qui a lui-même connu l’aventure entrepreneuriale (Sharebox/1001belges) avant de devenir investment manager dans un fonds public, le projet Startup Vie a vu le jour en 2018. “Le projet est né de l’envie de raconter la véritable aventure des start-up et pas seulement la version ‘storytellisée’ des CEO lorsqu’ils lèvent des fonds et que tout semble aller pour le mieux, explique M. Huart-Eeckhoudt. La vie d’une start-up est faite de hauts et de bas, de grandes réussites comme de grands échecs. Dans le même temps, on a des écosystèmes de plus en plus matures en Belgique, avec des entrepreneurs qui gagnent en expérience et des start-up qui connaissent de fortes croissances à l’étranger au départ de la Belgique”.

Un rendez-vous, plusieurs formats

Après une première saison en mode pilote et solitaire, Startup Vie a décidé de prendre son véritable envol. Thierry Huart-Eeckhoudt a embarqué, avec lui, plusieurs acteurs privés et publics de l’écosystème start-up bruxellois et wallon (Hub Brussels, Digital Attraxion, Be Angels, Innovatech, Engine, Transforma Bxl, Mind&Market, CEEI LLN, Startup Factory, Make It, Coworking Namur et Monkey Bridge). Sollicitée comme partenaire média de référence dans le domaine économique, La Libre a aussi accepté de monter à bord de Startup Vie.

Pour faire quoi, nous direz-vous ? Concrètement, chaque jeudi, sur le coup de 13 heures, les différents partenaires accueilleront – via leur site ou page Facebook – le “live” de différents formats produits par Startup Vie (disponibles ensuite en format podcast). Ce jeudi, par exemple, vous pourrez suivre “Meet a VC” (où les start-up Gespodo et Smovin feront face, durant 45 minutes, à deux investisseurs, à savoir Thibaud Elzière pour eFounders et Eric Gossart pour Serena Capital). Le jeudi 2 mai, Startup Vie recevra Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d’Odoo, l’une des rares scale-up wallonnes. Un troisième format, centré sur les news, sera aussi proposé.