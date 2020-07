Damien Van Achter est un as du numérique dont la réputation n’est plus à refaire en Belgique.Ce geek dans l’âme, qui se présente comme un “mediacker”, a voulu se montrer solidaire avec le monde de l’Horeca, en proposant, purement et simplement, une application libre d’accès et disponible gratuitement qu’il a créée ce vendredi matin, entre deux activités.

L’application baptisée Check-in Horeca permettra aux tenanciers de restaurants et de cafés de conserver les coordonnées de leurs clients pendant 14 jours en quelques clics.