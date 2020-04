Coronavirus : quel impact pour HP Inc., le géant du monde des PC et des imprimantes ? © D.R. Digital Van Campenhout Patrick

Le géant du monde des PC et des imprimantes fournit ses clients et gère tout à distance. Les magasins, eux, sont fermés. La demande pour des imprimantes 3D est importante, pour la fabrication de matériel médical. Le patron de la branche Belux de HP Inc., Koen Van Beneden, travaille, comme beaucoup de monde, à partir de chez lui. Et les affaires tournent de manière normale, nous assure-t-il. Même au sein d’une organisation de 140 personnes habituées à se voir, à se croiser physiquement ?