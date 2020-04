La branche Belux du groupe américain Salesforce voit les entreprises belges adopter la digitalisation à la hâte. Et les accompagne avec... ses valeurs.

Max Swerdlow est le patron de la branche Belux du groupe américain Salesforce. Cette entreprise américaine conçoit et fournit en ligne des outils de gestion des relations clients des entreprises, et une foule d’outils de gestion de l’entreprise, tous dopés à l’intelligence artificielle. Elle vit aussi d’une manière particulière, animée par des valeurs sociétales, imprimées par son fondateur et dirigeant, Mark Benioff. Et dans la situation actuelle, elle a aussi dû s’adapter au confinement de ses employés et de leurs clients.