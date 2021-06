Cisco veut consolider sa position sur le marché : une flopée de nouvelles fonctionnalités en vue Digital Van Campenhout Patrick

Cisco, qui a mis ses experts sur le dossier, a constaté qu'à l'avenir 98 % des réunions de travail seront suivies au moins par une personne à distance.

Le groupe américain Cisco, omniprésent à la fois dans le secteur privé au sein des entreprises, et au niveau public, dans les pays membres de l’Union européenne, et à tous les niveaux de l’administration européenne, a décidé de jouer à fond la carte de la transparence sur ses pratiques de gestion des données et des processus. Le principe ? Le géant de l’infrastructure des réseaux veut offrir de l’information sur ses pratiques, et aller plus loin que la simple adéquation ("compliance") aux principes imposés par l’Europe en matière de sécurisation des données (au travers du Règlement européen sur la gestion des données privées, le RGPD).