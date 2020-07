La société de communication vidéo Zoom et le réseau social professionnel LinkedIn ont à leur tour annoncé mardi qu'ils ne mettront plus les données des utilisateurs à la disposition des autorités de Hong Kong. Lundi, Facebook, Google, Twitter, Whatsapp et Telegram avaient suspendu leur collaboration avec les autorités hongkongaises, par respect pour la liberté d'expression après que le régime chinois a imposé à l'ex-colonie britannique un texte très controversé qui fait craindre à l'opposition un nouveau recul des libertés.

L'application vidéo TikTok, très populaire chez les jeunes, a aussi annoncé sa suspension à Hong Kong.

Les États-Unis ont de leur côté dit envisager de bannir TikTok, qui est dirigée par la start-up chinoise ByteDance, ainsi que les autres apps des réseaux sociaux chinois.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a ainsi déclaré à la chaîne américaine Fox News que les autorités américaines "l'examinaient indéniablement".

En réponse, TikTok a insisté sur le fait qu'elle ne partage pas les données de ses utilisateurs avec le gouvernement chinois et a souligné sa bonne foi envers les États-Unis. "Nous n'avons jamais fourni de données d'utilisateurs au gouvernement chinois et jamais nous ne le ferions si on nous le demandait", s'est défendu la société. "Les données des utilisateurs sont stockées en dehors de la Chine continentale", a-t-elle ajouté.

Les différentes plateformes mondiales sont préoccupées par l'impact sur les droits humains de la récente loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong par la Chine.

La Région administrative spéciale de Hong Kong fait partie de la Chine depuis 1997, mais dispose d'un statut d'autonomie, offrant à ses résidents davantage de libertés individuelles que dans d'autres régions de la République populaire. Ils peuvent notamment utiliser Facebook, Twitter et Google, des sites web bloqués en Chine continentale.