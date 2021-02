Premier épisode du "dico de l'éco" : le Bitcoin.

Il bat record sur record. Le bitcoin est, à nouveau, au centre de toutes les attentions.

Le marché de cette cryptomonnaie est ouvert depuis janvier 2009, et après un démarrage laborieux, cet actif bizarre, qui n’a pas de contrepartie physique, a commencé à susciter la curiosité et l’appétit des opérateurs en 2017. Ces derniers jours, alimentée par des fonds spéculatifs, quelques gros poissons et une foule de petits investisseurs, c’est la flambée, avec, notamment suite à un tweet d’Elon Musk, un prix qui tutoie les 37 000 dollars, après avoir franchi brièvement le cap des 40 000 dollars.

