Changer de mot de passe

Près de 530 millions d'utilisateurs du réseau social Facebook ont été la cible d'une cyberattaque au début du mois. Les piratages ne sont donc pas rares, au contraire, ils se multiplient. Voici donc quelques conseils pour reprendre la main sur votre compte si jamais vous deviez, vous aussi, être la victime d'un tel hacking sur le réseau social.

Vol de données confidentielles, envoi de virus à vos contacts, publications impromptues sur votre "mur"... Etre la victime d'une cyberattaque sur Facebook n'a rien d'agréable. Heureusement, le réseau social communique sur plusieurs méthodes pour s'en sortir. D'abord, si vous êtes en mesure de vous apercevoir des désagréments précédents, c'est que vous avez toujours l'accès à votre compte. Une excellente nouvelle, puisqu'il suffit alors de changer de mot de passe - à partir du compte connecté - pour se débarrasser de l'intrusion.

En revanche, si vous n'avez plus accès à votre compte, c'est que le pirate informatique a sans doute changé votre mot de passe à votre insu. Il faut donc, à partir de la page de connexion de Facebook, faire une demande de réinitialisation du mot de passe, qui s’effectuera grâce à des échanges passant par votre adresse email (celle associée au compte).

Vérification d'identité

Dans le cas où la simple réinitialisation du mot de passe ne soit pas réalisable ou ne suffise pas, il est conseillé de prévenir Facebook du hacking. Pour cela, rendez-vous sur la page dédiée à cet effet, pour cocher l'option "Quelqu’un d’autre s’est introduit sur mon compte sans ma permission". Le réseau social vous prendra ensuite sous son aile pour mettre fin au piratage.

L'opération passe généralement par une vérification de l'identité par SMS ou par email, puis la redéfinition du mot de passe du compte.

Finalement, la meilleure façon d'éviter des tentatives de hacking est de renforcer la sécurité de son compte en amont. Par exemple, il est conseillé d'activer l'authentification à deux facteurs (comme expliqué), l’alerte en cas de connexion depuis un lieu ou un appareil inconnu, ou encore la sélection officielle de 3 à 5 amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte.

Toutes ces opérations s'effectuent en cliquant en haut à droite de votre page d'accueil ou profil, sur "Compte" (icône flèche vers le bas), puis "Paramètres et confidentialité", "Paramètres", et enfin "Sécurité et connexion".