Le Salon international des inventions de Genève, qui devait se tenir le mois prochain avec de nombreux professionnels asiatiques et notamment chinois, a été reporté en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, ont annoncé lundi les organisateurs.

La 48ème édition de cette manifestation est désormais prévue du 16 au 20 septembre, au lieu des 25-29 mars.

Cette manifestation se présente comme la plus importante au monde à être consacrée tous les ans exclusivement aux inventions, et comme un marché de licences de premier plan pour les industriels.

Les organisateurs font valoir que près de la moitié des exposants proviennent du continent asiatique, et que parmi eux un tiers viennent de Chine et autre un tiers de Hong Kong.

"L'obtention des visas et la planification du voyage pour Genève par voie aérienne devenant de plus en plus difficile pour les inventeurs du monde entier", les responsables de cette manifestation expliquent sur le site du salon avoir choisi "par sagesse" l'option du report.

En Chine et à travers le monde, de nombreux salons professionnels ont déjà été reportés ou annulés en raison des craintes de propagation de la maladie Covid-19.

Les organisateurs du salon automobile de Pékin, un rendez-vous majeur du secteur prévu du 21 au 30 avril, ont lundi annoncé son report sine die pour la même raison.

Parmi les annonces les plus marquantes, le Congrès mondial des télécoms (MWC) de Barcelone, grand-messe très attendue du secteur prévue du 24 au 27 février, a également été annulé.