La hausse des demandes de rançons préoccupe les assureurs : "Augmenter les primes à l’infini n’est pas tenable” Digital Ariane van Caloen

© Shutterstock

Bloquer un système informatique, paralyser une usine et puis demander une rançon en échange d’une relance du réseau ou d’un redémarrage des machines de fabrication. “Ce type de sinistres est en forte hausse et suscite une attention particulière de la part des assureurs lors de la souscription des risques. C’est fini le braquage des banques. La criminalité se fait avec des ordinateurs à 5 000 kilomètres. Les hackers arrivent non seulement à paralyser des systèmes mais aussi à copier des données sensibles et/ou personnelles protégées par le RGPD", souligne Anne-Sophie Coppens, responsable de la division “cyber” chez le courtier international en assurance Marsh BeLux.