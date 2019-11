© Axa

Internet a permis à un nouveau genre de fraude de se développer : la cybercriminalité. Et leurs auteurs utilisent de nombreuses techniques pour arnaquer les consommateurs un peu trop confiants. Evitez les comportements à risques.Que ce soit pour réserver un dîner en ligne, pour acheter des tickets de cinéma, pour commander une nouvelle paire de chaussures ou pour trouver le cadeau idéal à offrir, le Web met une multitude de possibilité à votre portée. Mais, en parallèle de ces avantages, il existe de nombreuses menaces. Piratage informatique, virus, cheval de Troie, zombies, des termes et des expressions qui existaient à peine il y a une décennie font désormais partie du langage courant, sous la pression des malfaiteurs qui utilisent les nouvelles technologies pour commettre leurs méfaits et s’emparer de vos mots de passe, de votre identité et de votre argent. Ces infractions sont particulièrement préjudiciables pour les consommateurs, dans la mesure où elles ne connaissent aucune frontière physique et donc aucune limite. Les victimes ont donc bien souvent le plus grand mal à retrouver l’auteur des faits et à se faire indemniser. La solution ? Prendre de bonnes habitudes de navigation et surtout, vous couvrir en assurance.Avoir les bons réflexesD’initiative, vous pouvez vous prémunir contre le risque de différentes manières :- En effectuant vos achats sur des sites sécurisés ;- En vous assurant que l’url est légitime ;- En effectuant des recherches sur le site web avant de passer commande ;- En lisant les politiques du site sur la confidentialité et la sécurité ;- En vérifiant les conditions générales de vente et la politique de retour ;- En faisant attention lorsque vous acceptez les cookies ;- En utilisant uniquement une carte de crédit, ce qui permet la traçabilité de l’opération ;- En ne sauvegardant pas vos détails de paiement dans un compte ou une application ;- En ne communiquant jamais votre numéro de sécurité sociale.De manière générale, lisez attentivement les termes et le contrat de service, ainsi que les évaluations des autres acheteurs concernant les articles proposés par un vendeur. Si ce dernier vous dit que l'article est situé à un endroit et vous demande ensuite d'envoyer votre argent à un endroit différent, méfiez-vous. Considérez cela comme un véritable signal d'alarme. De même, si vous constatez des remises alléchantes de plus de 55 %, c’est souvent trop beau pour être vrai.Une protection réelle pour le monde virtuelMalgré ces mesures de précaution, si 98% des belges considèrent qu’Internet fait partie de leur quotidien, nombre d’entre eux ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils surfent. Plus de 90% de nos concitoyens se sentent menacés par l’usurpation d’identité, 42% craignent les mauvaises surprises lors d’un achat sur le web et 7 personnes sur 10 sont également préoccupées par l’atteinte à leur e-réputation. LAR la marque protection juridique d’AXA se devait de proposer un produit d’assurance vie privée permettant de répondre à ces inquiétudes. Avec une assurance eProtect vous êtes couvert dans le cas d’une utilisation frauduleuse de vos moyens de paiement ou dans l’hypothèse d’un litige avec le vendeur lors d’un achat en ligne. Ce produit protège non seulement le preneur, mais aussi ses proches : le conjoint ou cohabitant, les enfants mineurs mais aussi les majeurs qui sont toujours fiscalement à charge.LAR SA a, par ailleurs, mis en place un réseau de juristes, experts dans le domaine des litiges sur internet, qui chercheront d’abord une médiation, toujours plus efficace et plus rapide dans le cadre d’un contentieux, avant de vous accompagner, le cas échant, dans une procédure judiciaire. Enfin, en cas d’atteinte à la réputation, LAR est conscient que vous ne chercherez pas uniquement une indemnisation financière, mais aussi la suppression de l’atteinte. LAR s’est donc associé à des sociétés spécialisées dans le nettoyage d’informations portant atteintes à la réputation pour déréférencer tout ce qui vous concerne. En ce sens, l’assurance eProtect offre une réponse adéquate contre tous les accidents virtuelles qui pourraient vous survenir.Pour en savoir plus sur ce produit d’assurance LAR : ​https://www.lar.be/fr/Products2014/LAR%20FAMILY/eProtection