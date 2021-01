De plus en plus de Belges souhaitent pouvoir payer plus tard lors de leurs achats en ligne, à en croire les chiffres publiés, jeudi, par le fournisseur suédois de services de paiement et d'achat Klarna. Depuis le mois de juin, il permet en Belgique d'acheter en ligne, dans plus de 200.000 enseignes, tout en ne payant qu'après réception des articles. En six mois, 470.000 nouveaux consommateurs belges ont effectué des emplettes de cette manière, signale-t-il. L'application compte près de 115.000 utilisateurs actifs par mois. Au cours de la période de fin d'année, la croissance en la matière a plus que doublé, à en croire l'entreprise suédoise qui a probablement, comme toute le secteur, profité de l'accélération du passage de l'achat physique en magasin vers l'e-commerce à la suite de la crise.

C'est au terme du week-end, le dimanche soir à 21 heures, que le service est le plus utilisé.