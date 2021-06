Les acheteurs de jetons de supporters peuvent, par exemple, avoir leur mot à dire sur certaines questions qui concernent les clubs. En outre, les pièces numériques fournissent des revenus bien nécessaires aux clubs de football qui ont été touchés par la crise du coronavirus puisque les stades sont restés vides.

Ces derniers mois, des clubs célèbres comme Manchester City (Angleterre) et l'AC Milan (Italie) ont lancé des jetons pour supporters. Le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et la Juventus, entre autres, ont également sorti de tels jetons. L'équipe nationale argentine a lancé sa propre monnaie numérique la semaine dernière et l'équipe nationale espagnole envisage de faire de même. Comme d'autres monnaies numériques, les pièces peuvent être échangées sur des plateformes de cryptomonnaies, les fluctuations de prix se produisant régulièrement.

Les propriétaires de jetons de supporters peuvent, par exemple, décider de la musique qui sera diffusée lorsque leur club marquera un but ou des images qui seront utilisées sur les médias sociaux de l'équipe. Selon les clubs de football, cela permet également d'accroître la participation des supporters dans le monde entier. Les détenteurs de jetons de fan peuvent également bénéficier de promotions spéciales, par exemple.

Mais il y a aussi des critiques. Le président Malcolm Clarke de la Football Supporters' Association, qui représente les supporters en Angleterre et au Pays de Galles, pense qu'en utilisant des jetons pour supporters, les clubs veulent faire de l'argent sur le dos de leurs supporters, en leur donnant leur mot à dire sur des questions sans importance. Et ce, alors qu'ils dépensent déjà beaucoup d'argent pour, par exemple, acheter des billets. Le président du fan club de West Ham United se demande pourquoi les supporters devraient payer pour avoir leur mot à dire dans les clubs.