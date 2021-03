D'après une étude du site indépendant Compare the Market, la Belgique se trouve à la 22e place du classement de la vitesse de connexion Internet. Réalisée sur 35 pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), le comparateur a basé son classement sur le prix moyen d’un abonnement Internet mensuel, la vitesse de download et d’upload, et le temps nécessaire au téléchargement d'une heure de programme Netflix dans les différents Etats.

Aux premières places, on retrouve dans l'ordre la Suisse, le Danemark, la France, la Hongrie et les Etats-Unis. Dans ces pays, le temps de téléchargement d'une heure de programme en streaming est compris entre 2 minutes 9 secondes et 2 minutes 25 secondes. Question rapport qualité-prix, la Suisse propose la meilleure connexion mais affiche parallèlement la moyenne des abonnements mensuels la plus élevée du classement, à 56,84 euros.

De son côté, la Hongrie bât tous les record de compétitivité avec un prix moyen à seulement 13,31 euros pour un des meilleurs débits Internet, le quatrième du classement sur 35. A noter toutefois que le niveau de vie en Hongrie est plus bas que dans les autres pays du top 5. Et c'est en Lituanie que le tarif mensuel est le moins cher des 35 pays considérés, à 11,16 euros en moyenne.

La Belgique ne fait pas la fière

Quant à la Belgique, le pays n'affiche pas de très glorieuses statistiques. Elle occupe la 22e place du classement, avec un temps de téléchargement pour une heure de programme de télévision en streaming de 4 minutes et 7 secondes. Pour cette vitesse, le tarif mensuel reste très élevé, à 47,70 euros. Au Pays-Bas, il faut 3 minutes et 11 secondes pour réaliser la même opération, et 3 minutes 20 secondes en Allemagne, pour des prix mensuels relativement élevés de 40,89 euros et 33.32 euros respectivement.

Enfin, l'étude de Compare the Market souligne que le plus mauvais score niveau connexion est détenu par la Turquie, avec 13 minutes 55 secondes nécessaires pour télécharger une heure de programme, mais pour le faible tarif moyen de 12,08 euros.