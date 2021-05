Le bitcoin connait de nouveau une forte baisse de sa valeur sur le marché. Et c’est encore une fois le patron de Tesla, Elon Musk, qui en influence le cours. La semaine dernière, il avait fait savoir que Tesla n’accepterait plus les paiements en bitcoin, et ce pour des raisons environnementales.

Après ce Tweet, le cours du bitcoin est tombé de 7 % à un peu plus de 43 000 dollars. D’autres cryptomonnaies comme l’ether (-8 %, 3 300 dollars) ou le Dogecoin (-9 %) ont également enregistré un net recul.

Elon Musk a par la suite réagit à un Tweet d’un utilisateur avançant que “les amateurs du bitcoin vont déchanter au prochain trimestre quand ils découvriront que Tesla s’est débarrassé de ses bictoins”. Il ajoutait également qu'il était difficile d'en vouloir à Elon Musk "vu le nombre de messages de haine qu'il reçoit". Une déclaration à laquelle Elon Musk a simplement répondu “En effet”.

Cette réponse concernait-elle l'animosité grandissante des utilisateurs de Twitter, ou la vente prochaine de bictoins par Tesla ? Les spéculations vont en tout cas bon train.