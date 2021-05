Pour capter la splendeur d’un coucher de soleil, immortaliser le sourire de votre meilleur ami, montrer les détails d’un produit ou sublimer les lignes pures de l’architecture du quartier, les smartphones de la série OPPO Find X3 défient la concurrence. Ses deux caméras principales, un grand angle et un ultra grand angle, ainsi que sa microlentille et son téléobjectif, assurent des photos et des vidéos de qualité professionnelle dans toutes les conditions.

Grosse journée de tournage pour Denys : il a choisi d’utiliser uniquement le smartphone Find X3 Pro pour réaliser les vidéos d’une campagne de promotion pour une marque de bijoux. En studio, l’éclairage est modéré, pour créer un effet de naturel. Un fin filet de lumière fait briller les bijoux. Zoom sur une boucle d’oreille dorée, que la microlentille du Find X3 Pro capte dans ses plus infimes détails. La journée avance et Denys change d’échelle : plan large sur les coulisses du tournage pour un autre volet de sa campagne, en ultra grand angle. De l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment grand, ou de l’ombre à la lumière, la caméra d’OPPO s’adapte à tout. Voyez-le par vous-mêmes dans notre vidéo.

Leaders du marché en Chine et de plus en plus adoptés par les consommateurs partout dans le monde, les smartphones haut de gamme OPPO s’imposent de plus en plus sur le marché belge. S’adressant entre autres à une clientèle éprise de beauté et avide de s’exprimer par l’image, la nouvelle série Find X3 dispose d’une caméra à quadruple objectif qui capte un milliard de couleurs et s’adapte à tous les besoins. Ajoutez-y un chargement rapide, un design élégant aux lignes incurvées et des matériaux durables qui résistent aux éclaboussures, et vous avez le meilleur de la série OPPO : des téléphones sophistiqués et performants en toutes situations. Depuis 2004, la marque n’a cessé d’affiner ses produits et fait aujourd’hui figure de géant.

© OPPO



Tous les contextes sont bons

Avec la série Find X3, difficile de rater une image. Peu importe les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, les caméras de 50 mégapixels et les fonctions d’autofocus tout pixel assurent un résultat optimal et font toujours voir des millions de couleurs.

Prenons le contexte de tournage de Denys, par exemple. En éclairage feutré, il Il utilise la microlentille et le téléobjectif pour capter les détails d’un bijou et mettre l’accent sur les textures et les lignes, tout en captant la belle lumière du studio. Demain, il pourrait utiliser les mêmes objectifs en plein soleil lors d’une balade en forêt, pour immortaliser en plan rapproché les couleurs des plumes d’un oiseau migrateur.

Sur sa route, il pourrait aussi croquer un paysage grandiose en plan ultra-large, captant l’effet d’immensité sans négliger les détails des textures rocheuses et de la verdure dessinant un manteau vert sur les collines. Le lendemain, réunion d’équipe au boulot : c’est le temps de prendre une belle photo de groupe dans laquelle chaque visage est distinguable sans négliger l’effet d’ensemble, et sans distorsion sur les bords de la photo. Et ce, malgré un éclairage artificiel peu subtil dans la salle de réunion !

© OPPO



Un fonctionnement optimal

Comment est-ce possible d’obtenir en tous temps ces résultats impressionnants ? Il s’agit d’abord de la puissance encourue par l’utilisation de quatre lentilles, mais surtout de la qualité équivalente des deux objectifs principaux, le grand angle et l’ultra grand angle, qui ont une capacité de 50 MP chacun. La plupart des téléphones concurrents n’offrent pas la même qualité en ultra grand angle : voilà qui fait toute la différence.

L’ultra grand angle a un champ de vision de 110,3°, ce qui permet d’élargir considérablement votre regard sans négliger la qualité. Le grand angle, quant à lui, a une large ouverture de diaphragme, permettant de laisser entrer un maximum de lumière et de tirer le meilleur de l’image dans toutes les conditions d’éclairage.

Avec la microlentille, qui agit comme un microscope, vous pouvez voir de plus près ce qui n’est pas visible à l’œil nu, et grossir jusqu’à 60 fois le détail d’un élément. L’art d’accéder aux profondeurs de l’infiniment petit.

Le téléobjectif, quant à lui, a été conçu pour permettre des zooms d’une qualité irréprochable.

La série Find X3 va plus loin avec de multiples fonctions utiles, comme la photo instantanée permettant de capter le mouvement avec clarté, la vidéo IA qui combine plusieurs paramètres à la fois pour vous permettre de filmer en fonction de vos conditions, et bien sûr la caméra frontale pour des selfies de qualité, même en mode nuit. Sans oublier les fonctions complètes d’édition photo.

Envie d’en savoir plus ? Consultez le site web d’OPPO pour tous les détails, et entrez dans la grande communauté des utilisateurs d’OPPO.